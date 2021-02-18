桃園屋頂太陽能發電北部第一 年發電逾3億度10萬戶用電

桃園市政府全力推動太陽能光電發電，在民間廠商紛紛響應加入，桃園建置屋頂型太陽能板發電主流，發電量也是北部縣市最高，市府經發局綠能辦公室今天下午指出，全市去年太陽能板光電總裝置容量已達347MW，年發電量3.6億度、可供應約10萬戶家庭用電，較升格前成長約67倍。

市府經發局表示，桃園升格以來，市府全力推動太陽能板綠能政策，但在推動過程中，埤塘光電喊停，地面型太陽能光電受到場域限制，目前在新屋3處公墓建置太陽能板光電和零星停車場光電系統外，其餘9成多是屋頂型太陽能板發電系統。

經發局綠能辦公室表示，建置太陽能發電省電之外，還可售電回饋，目前桃園推動屋頂太陽能板光電場域，公有案場超過300處、約占14%，民間私有案場達1900處、約占86%，推動民營屋頂太陽能板發電已是桃園綠能主流。

目前推動屋頂太陽能板發電系統，全年總裝置容量已達347MW，年發電量3.6億度，一年減碳量大約24萬公噸，相當超過500個大安森林公園吸碳量，市府出租公有房舍屋頂建置太陽能板發電，一年增加租金收入超過2000萬元，挹注市庫助益不小。