受傷也要騎完！桃園6中小學生獨輪車遠征 11天環島1026公里

桃園市野趣創意休閒運動推廣協會（平鎮）推廣和免費教獨輪車運動，6位國中小、高中生和教練、家長合計18人春節前出發環島，包括春節連假花了11天成功環島1026公里。

「很多事現在不做，將來一定會後悔」，協會理事長前市議員謝彰文說，大家就是抱著這樣的理念，校長、父母親陪著年齡不同、志趣相同的孩子環島，年齡最長的是育達高中16歲劉柏均，最年輕的是東安國小黃薇伊只有12歲，還有劉的妹妹劉柏汝，黃的哥哥東安國中劉晉宇，與吳翊甄、李浚頡（東安國中），在家長陪伴下，和另外四位學生完成1026公里獨輪車環島行的壯舉，奮勇向前的精神、堅持的毅力、超人的體力實在令人佩服。

協會總幹事李詩琪表示，這些學生是桃園獨輪車比賽競速常勝軍，2018年還曾到韓國比世界盃獨輪車錦標賽屢獲佳績。

除了6位學生，騎獨輪車的還有隨行教練廖哲岡，3位家長騎腳踏車陪同，教練劉志勝為協會總教練，騎小摺陪著孩子劉晉宇、黃薇伊完成環島，其他都是隨隊擔任補給後勤人員。

育達高中劉柏均在第6天挑戰台東壽卡（南迴公路最高點）結束回到知本，膝蓋隱隱作痛，做處理和休息後，隔天教練幫他貼上肌貼，媽媽建議他後面行程改搭車，但是他認為既然最艱困的行程都完成了，堅持繼續，一定要騎完。

年紀最小的黃薇伊說，環島行程每站都有不同的挑戰，一停下來就拚命吃東西，「環島完都胖了，好累！不想再環一次了」，但是會回想的滋味總是甜美。

謝彰文也感謝東安國中校長黃寒楨，黃校長雖然不能全程參與，但是他提供服裝和通訊等設備讓這一趟環島後勤工作更周延，而且在隊伍出發時，從永安漁港騎腳踏車陪他們到新竹；最後還到淡水關渡歡迎環島車隊凱旋，陪著騎回桃園。

李詩琪說明，去年就構思獨輪車環島，規畫好以後11月開始練習3個月，今年春節前2月6日出發，一直到16日環島成功回到桃園，學生、教練、家長和工作人員合計18人參與，對學生和大人都很吃力，因為獨輪車不像自由車，沒有手把，上坡下坡都是高難度挑戰，尤其是從屏東車城進入山區到台東壽卡、知本這一段路37公里都是梯田般一路往上，相當辛苦；不過沿路風光明媚像花東縱谷、東海岸都是美麗的景點，大家拍照留下美好的回憶。