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終結「小白花之亂」 苗栗加里山登山口設置流動廁所

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
加里山步道附近林地裡的小白花。圖／新竹林區管理處提供
加里山步道附近林地裡的小白花。圖／新竹林區管理處提供

苗栗縣南庄鄉加里山是國內知名中級山登山路線，去年因疫情影響，登山遊客數量更是暴增，但步道周邊的「小白花」也隨之四處出現，新竹林區管理處最近特別在加里山步道大坪登山口設置完成2座流動廁所，提供登山民眾使用，也盼藉此終結「小白花之亂」。

新竹林管處指出，加里山步道為國內知名中級山登山路線，2019年登山健行網站「健行筆記」舉辦全台縣市步道大票選，加里山榮登獲第3名，顯見這座山在山友心目中的地位；去年由於疫情影響，無法出國民眾紛紛走入山林，讓加里山的登山遊客暴增。

林管處表示，爬一趟加里山需時約6至7小時，期間難免有上廁所的需求，民眾在山林野地中方便的結果，便是在加里山步道周邊留下許多衛生紙，這些醒目的白色衛生紙被山友戲稱為「小白花」，為解決小白花之亂，新竹林管處考量現地環境及水源缺乏狀況，決定在登山口先試辦設置流動廁所。

目前在加里山大坪支線登山口設置完成的2座流動廁所委請當地賽夏族原住民林業及勞動合作社維護管理，由於當地缺乏水源，必須從山下載水進行補水及清潔，新竹林管處籲請山友體諒山上廁所資源建置與維護管理不易，共同節約用水並愛惜使用。

新竹林管處呼籲，山友上山前務必先「解放」，如此可減少登山過程如廁需求，如果在登山過程有緊急的「便便迫降」需求，有5項要點請遵行，包括先告知同行人員，並請對方等待；遠離步道及水源；以樹枝或石塊挖坑；使用衛生紙，避免使用面紙；以土填好填滿，以維護山林環境。

新竹林管處以吊車吊掛流動廁所，放置林間空地。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處以吊車吊掛流動廁所，放置林間空地。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處設置完成2座流動廁所，並請賽夏族原住民林業及勞動合作社成員維護。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處設置完成2座流動廁所，並請賽夏族原住民林業及勞動合作社成員維護。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處設置完成的2座流動廁所。圖／新竹林區管理處提供
新竹林管處設置完成的2座流動廁所。圖／新竹林區管理處提供

衛生紙 山友

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