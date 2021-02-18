部桃明天恢復營運 鄭文燦訪中壢公所為第一線里幹事打氣

部立桃園醫院將在明天恢復營運，其位在桃園、中壢區交界，以中壢區就醫病患、居家隔離人數最多，中壢區公所於防疫期間擔負居家檢疫工作重任，桃園市長鄭文燦今天前往慰問第一線執行防疫工作的公所民政課里幹事及防疫人員。

鄭文燦今天親自發放福袋及贈送點心，感謝中壢公所的里幹事、防疫人員辛勞。他表示，截至目前為止，中壢區累計居家檢疫關懷人數，共8527人。中壢區公所僅有17位里幹事，平均每人要照顧501位居家檢疫個案，里幹事最多關懷任數甚至達到941人，每日關懷人數曾達到56人，負擔可說是相當沉重。同時協助部桃醫院回溯專案，包括發送居家隔離通知書共279份、協助發送自主健康管理通知書共271件及發送關懷包共267包。

鄭文燦也指出，去年二月開始進行居家檢疫、隔離政策，居家檢疫、隔離分別由民政、公衛系統負責，有別其他縣市選擇由里長負責或偕同處理居家檢疫工作，考量里長非公務員有些任務要顧及民眾隱私，因此選擇同樣為民政體系與民眾較有接觸，且為公務員具紀律訓練的里幹事負責。

為鼓勵第一線防疫人員，當時也率全國實施包括里幹事加班費、手機補助費及個案津貼等，建立起第一線服務關懷居家簡易制度。另外，也提供里幹事防疫百寶袋，內含防護外套、隔離衣、隔離面罩、酒精600ml、茶樹乾洗手、Super防護乾洗手及口罩。