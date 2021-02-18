不必再遠送外地 苗栗動物收容所委外營運寵物焚化殯葬

苗栗縣動物收容所犬貓焚化爐前年11月設置後，縣府在去年底已完成委外營運租賃案，目前業者正著手準備開放營運事宜，縣府將另行公告營運日期及收費標準；苗栗縣以往焚化處理寵物後事的園區較少，許多飼主處理愛犬、愛貓後事，往往得遠送新竹、台中等地，未來可就近在縣內處理並在園區內進行樹葬、撒葬。

苗栗縣動物保護防疫所指出，近年來因少子化，毛小孩不再只是寵物，可說是親人也是家人，生老病死是必經過程，寶貝往生後事逐漸受大眾關注與重視，許多殯葬業者也紛紛跨足寵物臨終照護、疾病衛生管理、冰存與火化設施及殯葬等相關服務。

動防所長張俊義表示，苗栗縣動物收容所犬貓焚化爐營運租賃案去年12月30日辦理公開標租，由弘海寵物生命事業公司得標，廠商現正籌備開放營運事宜，營運日期及收費標準將另行公告；苗栗縣動物收容所園區內的犬貓焚化爐設備一次可焚化40公斤寵物遺體，焚化後骨灰可選擇在園內樹葬及撒葬。

位於銅鑼鄉後龍溪畔的苗栗縣動物收容所（生態保育教育中心）2019年11月設置完成犬貓動物焚化爐及相關殯葬設施，當時並公布公辦公營計畫的收費標準，如不撿拾骨灰將採集體焚化方式，並按犬貓體重計費，5公斤以下每隻250元，其他按不同重量等級收費，21公斤以上1400元；申請撿拾骨灰者，採單獨焚化，未達30公斤犬貓每隻1700元，30公斤以上每隻2800元，骨灰由申請人自備骨灰罐攜回。