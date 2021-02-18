竹縣竹北舊十興里集會所 將興建市立幼兒園及圖書館

新竹縣竹北市近10年人口成長41.1％，平均月增500人，其中170名為新生兒，去年11月人口突破20萬人，因應人口增加，竹北市公所計畫在舊十興里集會所對面，興建由市公所主辦的幼兒園，未來可造福竹北市民，提供平價教保服務，另也計畫於里集會所建設圖書館，方便居民就近使用。

根據新竹縣政府統計，目前縣內總人口56萬多人，0至3歲人口約為2萬多人，占總人口的比例為3.7％，其中有超過1萬個孩子設籍在竹北市，占了0至3歲幼兒人口全數的一半。

竹北市長何淦銘表示，目前竹北市立幼兒園有聯興、十興、新溪、中心、東海、新港、尚義共7個分班，分散於竹北不同地區。市公所計畫在舊十興里集會所附近，興建一棟地上2層樓、地下1層樓的建築，1樓將作為幼兒園使用，2樓為東興里集會所，地下1樓則為停車場。

該棟建築最快5月就可動工，預計明年6月完工，完工後可提供更多員額給竹北市民的學童就讀，也讓市民有更多平價化教保服務的選擇，減輕年輕家長負擔。

另外，舊十興里集會所也將拉皮改建為圖書館，未來待位於竹北市的新竹縣總圖書館完工後，竹北市將有4座圖書館，提供居民閱讀、借閱。

何淦銘表示，他期望一里能有一個集會所、活動中心，不僅可作為關懷據點、老人共餐之用，也期望能募集志工，在小孩放學、無處可去的時間，利用公共空間溫習、寫作業，達到青銀共學的概念，也使集會所、活動中心的空間能更加活化。