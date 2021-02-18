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龍鳳宮金錢龜祈福 66萬元請回最大龜王

中央社 / 苗栗縣18日電

苗栗縣竹南鎮龍鳳宮每年春節到元宵節期間舉辦金錢龜祈福活動，信徒可透過擲筊請示媽祖，請回由紙幣或硬幣貼滿全身的金錢龜，廟方指出，3隻最大龜王已被企業以66萬元請回。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，許多廟會活動都宣布取消或延期，不過竹南龍鳳宮的金錢龜祈福活動照常舉辦，今年共有上百隻金錢龜供信徒求取，其中包含貼滿2000元和1000元大鈔的龜王，以及用美金、人民幣或是硬幣拼貼而成的中型龜和小型龜，全都展示在廟門前，前往參拜的信徒看到都嘖嘖稱奇。

龍鳳宮管理委員陳美月指出，金錢龜祈福活動源自於中國大陸沿海地區，約有近500年歷史，早期是採用紅龜粿或白米做成的平安龜以及求子龜，近年來社會型態轉變，商業活動頻繁，逐漸改為用錢幣做成的金錢龜，讓企業行號請回供奉，當成「錢母」，祈求錢滾錢、賺大錢。

陳美月表示，今年總共準備上百隻金錢龜供信徒求取，不管是個人、家庭或公司行號，都可先選定金錢龜後，再向媽祖擲筊請示，如果獲得聖杯就代表媽祖允准，可以請回金錢龜；今年3隻龜王都分別以新台幣66萬元被請走，其中一家公司更是連續4年擲得龜王。

媽祖 元宵節 疫情

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