與基層診所組「社區防疫陣線」竹市府贈醫療用品挺醫護

社區基層診所是接觸各式病患的第一線，新竹市府與醫護建立熱線，市長林智堅今邀基層診所各醫師公會理事長等人，宣布與431家基層診所、786名醫師共組「社區防疫陣線」，透過病患分流、雙向轉診、疑似個案即時通報專線等六大措施守護市民健康，並致贈基層診所隔離衣、面罩、N95口罩各1600份，感謝醫護對防疫的用心。

林智堅今與西醫師公會理事長邱國華醫師、中醫師公會理事長黃科峰醫師、牙醫師公會理事長藍鴻文醫師、診所協會理事長陳志宏醫師共同研商基層診所防疫措施，包括人流管控、物資整備與轉診機制。

林智堅說，昨天開工第一天他前往馬偕兒醫訪視，今與基層診所醫師開會研商疫情，疫情爆發一年多以來，民眾最擔心的就是社區傳播，市府持續提醒醫護人員與民眾遵守相關防疫工作。

衛生局表示，上月27日竹市三區衛生所已執行431家診所防疫輔導訪查，並要求務必落實防疫6大要點，第一「落實感控」，掌握防疫資訊、落實各診所感染管制措施指引及每日環境清消作業。

第二「自我防護」，佩戴外科口罩，落實手部衛生、適當時機正確穿脫防護衣、工作人員健康監測等。第三「主動詢問」，診間門口或掛號台需張貼告示，提醒病患主動告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，留意並善用健保資訊雲端查詢落實轉診。

第四「病患分流」，若發現疑似個案，請病人佩戴外科口罩，使用獨立診間或戶外通風處。第五「通報轉介」，遇疑似或特殊專案個案通知衛生局防疫專線5355130或撥打1922專線協助，依指示轉診個案。第六「雙向轉診」，使用健保署電子轉診平台，協助疑似個案轉診輕症採檢醫院（本市國泰、國軍、南門醫院）。

衛生局提醒，雖然疫情趨緩，民眾仍需注意自身防疫措施，包括戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手，並盡量減少出入人潮聚集、醫療照護等八大類場所，同時呼籲業者（如市場、市集等）不販售裸食、不提供試吃，以減少傳染風險。