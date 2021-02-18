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台鐵橋下空間活用 讓竹中國小附幼多了座兒童遊戲場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹中車站旁台鐵高架橋下空間，改造為戶外兒童遊戲場，成為地方上新的休閒場所。圖／縣府提供
竹中車站旁台鐵高架橋下空間，改造為戶外兒童遊戲場，成為地方上新的休閒場所。圖／縣府提供

位於新竹縣竹東鎮的竹中國小，過去周邊社區缺乏兒童遊戲設施，校內遊戲場又無區分使用年齡，因此附設幼兒園向鎮公所提出請願，希望利用台鐵橋下空間設立兒童遊戲場，同時發展戶外教學特色課程，獲得公所及台鐵支持設立，終於在日前完工，讓當地的小朋友又多了一處遊戲場，不必再互相爭搶。

縣長楊文科表示，竹中國小附設幼兒園近幾年發展特色課程，也榮獲新竹縣優良課程及教學卓越優等認證，課程考量到對幼兒來說除了學校之外，社區即是生活的一部分，師生透過善用社區資源成為行動教室，和地方社區、生活及文化連結起來。

縣府說明，台鐵竹中車站橋下遊戲場，歷時3年由竹中國小附設幼兒園師生發揮創意，透過社會參與，向竹東鎮公所請願，獲得公所支持編列100萬元預算，用地則由台鐵無償提供，使用橋下空間約205平方公尺，規畫溜滑梯、攀岩坡及沙坑等設施，開放給社區作為休憩場所。

竹中附幼園長陳育姿則表示，竹中車站是台鐵3條支線之一的內灣線起站，在過去一直是當地社區發展重要關鍵，因此才會由幼兒園主任邱郁慧帶領師生透過特色課程認識內灣線歷史與故事，讓孩童對於火車及車站更有興趣，也獲得了地方居民及公所關注，進一步由園方提出改造橋下閒置空間作為遊戲場，讓師生及社區能多了一座戶外遊戲場。

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