竹縣悠遊卡借閱證兌換門檻降低 將推新版可愛動物圖案

新竹縣公共圖書館去年11月配合閱讀節活動，凡年度借閱滿50冊的讀者即可兌換限量悠遊卡借閱證，目前已兌換約一半的數量，為鼓勵大小朋友更愛閱讀，新竹縣文化局近期降低兌換門檻，只要現場借閱3本以上書籍就可兌換。另外，文化局也推出可愛的動物圖案版本悠遊卡借閱證，3月6日跟著行動書車到六福村主題樂園，就有機會兌換限量新版悠遊卡。

文化局表示，公共圖書館去年搭配閱讀節擴大舉辦推廣全縣閱讀，成人年度借閱滿50冊，就可憑身分證明文件至文化局圖書館兌換悠遊卡借閱證，學齡兒童則須配合繳交5篇閱讀心得才可兌換，成人及兒童限量各1萬張。為了吸引更多大小朋友加入樂讀行列，也感謝民眾對圖書館活動的支持，公共圖書館近期推出新春加碼回饋方案，只要民眾到縣內14所公共圖書館，在現場借閱3本以上書籍，且尚未領過竹縣悠遊卡借閱證者，即可兌換悠遊卡借閱證1張。

文化局說，從活動開跑至今，限量2萬張的悠遊卡借閱證已兌換約一半的數量，目前成人的剩餘不到5000張，兒童則不到6000張，而活動推出的悠遊卡外觀為橘色，設計簡潔，但對於小朋友吸引力較不足，因此文化局將推出可愛動物圖案版本的悠遊卡借閱證。

想兌換俏皮童趣借閱證的愛書人，3月6日可跟著行動書車到六福村，只要當天在現場借閱3本書籍並辦證，且未兌換過悠遊卡借閱證者，就可將動物版的借閱證帶回家，限量50張，請有興趣的大小朋友踴躍參與。