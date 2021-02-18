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桃園公車新增213「桃花園飯店-長庚醫院」 22日起通車

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為提供桃園地區經龜山區樹人路往返林口長庚醫院的大眾運輸服務，桃園市自2月22日起，新增213「桃花園飯店-長庚醫院」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供
為提供桃園地區經龜山區樹人路往返林口長庚醫院的大眾運輸服務，桃園市自2月22日起，新增213「桃花園飯店-長庚醫院」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供

桃園市自2月22日起，新增213「桃花園飯店-長庚醫院」市區客運路線，停假日行駛、每40分鐘1班，全程票價為68元、半票34元，持市民卡乘車除享買一送一優惠（第2趟優惠18元），票價上限為60元。

213路線「桃花園飯店-長庚醫院」從桃花園飯店發車，行經成功路、樹人路至長庚醫院，沿途停靠東門國小、地方稅務局、桃園農工、體育館、桃園高中桃園榮民醫院、虎頭山環保公園、龜山苗圃、警察大學、華夏大飯店、長庚醫院及其A8捷運站等重要據點。

交通局長劉慶豐表示，該路線為循環路線，總里程28公里，採平假日行駛，每天18班次。桃花園飯店發車的營運時間從早上6點至晚上5點40分，每40分鐘1班，收費方式採里程計費，全程票價為68元、半票34元，持市民卡搭乘更可享乘車買一送喔優惠。

劉慶豐說，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，增加桃園地區經龜山區樹人路往返長庚醫院的大眾運輸服務，提升公車路線完善路網及公車服務水準，邀請市民朋友多多搭乘大眾運輸。

詳細路線資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)查詢，民眾亦可透過1999市民諮詢服務熱線洽詢。此外，交通局建議，民眾出門前可先到桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，節省候車時間。

為提供桃園地區經龜山區樹人路往返林口長庚醫院的大眾運輸服務，桃園市自2月22日起，新增213「桃花園飯店-長庚醫院」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供
為提供桃園地區經龜山區樹人路往返林口長庚醫院的大眾運輸服務，桃園市自2月22日起，新增213「桃花園飯店-長庚醫院」市區客運路線。圖／桃園市交通局提供

公車 長庚 票價

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