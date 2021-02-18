路殺動物那種最多？林管處邀你當「車輪下的觀察者」

林務局新竹林區管理處3月6日將在火炎山生態教育館舉辦火炎山公民科學系列講座「車輪下的觀察者」主題活動，邀特有生物研究保育中心研究員林德恩帶領大家認識路殺議題，並向大家介紹路死動物的公民科學「路殺社」，從路死動物觀察踏入公民科學的世界；活動將於2月20日中午12點開放線上報名，限定20人，免報名費。

新竹林管處指出，火炎山周遭有豐富的自然生態景觀，也有許多野生動物生活，火炎山生態教育館人員曾在周遭淺山環境拍攝到山羌、鼬獾、白鼻心、石虎、穿山甲等動物，也曾在路殺調查中發現2隻遭車子接二連三輾死的鼬獾，有這樣遭遇的動物被稱為路死動物。

根據火炎山生態教育館過去認養「路殺社」調查的三義路段，發現除了上述的鼬獾，其他動物如蛙類、爬行類與鳥類，都是常見的路死動物，其中又以蛙類數量為最多。

這次活動「車輪下的觀察者」是火炎山公民科學系列講座活動主題的延伸，除讓學員了解「路殺社」對野生動物的貢獻外，也會教導學員參與這項調查應具備的能力，例如遇到路死動物處理的SOP流程。讓學員在輕鬆活潑氛圍下，學習自然觀察的知識，除了自觀察外，也希望讓大家的記錄發揮更大價值，成為協助台灣路死動物調查的小小幫手。

活動將於後天20日中午12點開放線上報名，名額限定20人，報名資訊將公告於Facebook官方粉絲專頁

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