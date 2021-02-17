桃園3青創基地媒合產官學研績效斐然 月底招新進駐團隊

桃園市政府青年事務局青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地即日起至2月26日舉辦第一期進駐團隊招募活動，只要新創團隊成立未滿5年，符合IoT產業、文創科技、電子商務、3R（VR/AR/MR）、5G及AI產業，歡迎掃碼QRcode領取報名簡章和線上報名18、19日的進駐團隊招募說明會，讓桃園的青創基地陪伴走過創業第一哩路。

青年局表示，青創指揮部是桃園第一個結合共同工作空間與創客空間的青年創業基地，即將於今年3月13日成立滿五周年，主要輔導IoT產業、電子商務與文化科技共同加速；鄰近桃園車站的安東青創基地，以推動3R（VR/AR/MR）、ICT及5G應用等資訊通訊產業為主，透過3R技術研發應用，並整合整體創業資源，包括連結國際企業的技術與基礎，打造完整新創生態系的青年創業空間；新明青創基地位於中壢新明市場，專注發展AI及智慧機器人領域，提供舒適輕鬆創業空間及各項創業輔導，使所有進駐團隊及會員聚集成一個產業聚落。

在新冠肺炎衝擊台灣新創產業的環境下，3座青創基地仍帶領新創團隊逆風飛翔，109年國家級新創競賽中屢獲佳績，進駐團隊邁雅設計公司致力突破傳統製造框架，製造出屬於年輕世代的智能工具機，108年在嘖嘖平台募得427萬元，在109年榮獲經濟部中小企業創新研究獎，預計今年2月進攻美國Kickstarter國際募資平台。

另一支進駐團隊膜淨材料公司，將全台首創的200奈米中空纖維應用發展在淨水技術，於109年「科技部FITI創新創業激勵計畫」獲得200萬元創業資金，也獲經濟部新創事業獎肯定。

青年局表示，桃園的青創基2016年起累計輔導新創團隊，促進產官學研媒合都超過150家（件），創業輔導諮詢1200多案，協助創業者取得創業資金合計1億5000萬元。今年還全面提升青創基地輔導與媒合資源，開立創業前導班，邀請成功創業的資深業師授課，小班制教學，針對進駐團隊增加診斷導師，為公司全面健檢，讓進駐團隊了解公司現況及未來公司方向，更引入明星導師輔導機制成為進駐團隊專屬陪跑的輔導師資，幫助團隊敏銳掌握市場機會，以亮眼的表現提升企業實力與國際競爭力。

詳細招募資訊網址 https://reurl.cc/ZQADoV