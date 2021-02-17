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桃園地下停車場收費186萬7980元？業者：假新聞
停個車要付186萬7980元？知名粉團昨天PO出桃園市新明國小地下停車場收費機畫面，顯示收費高達186萬7980元，今天還有不少人分享這則「新聞」。業者下午澄清其實是舊文和假新聞，網路的畫面2016年2月16日就出現過，現在換新公司經營，收費畫面不一樣，負責營運的也不是同一家公司，希望大家別再以訛傳訛。
爆廢公社昨天PO出停車場一百多萬元的收費畫面，PO文者還說「不就停個車而已，一定要這樣咄咄逼人嗎，隨便啦車子送給你」，看起來煞有其事，還有不少網友留言，有的說「誇張」、「市停車還是停飛機呀」，不過也有網友察覺右上角的2000年時間不對，還有字體不同等其他的破綻。
停車場營運公司主管面對媒體查證時，直接說機器沒有問題啊，也沒有客人反映，還特別調閱可能的時間點畫面，沒看見機器故障或客人繳費的可疑情節，值班員工也回報一切正常，其中一位員工說應該是2016年前公司的事情，當時也在網路傳開，都是假新聞。
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