桃園地下停車場收費186萬7980元？業者：假新聞

停個車要付186萬7980元？知名粉團昨天PO出桃園市新明國小地下停車場收費機畫面，顯示收費高達186萬7980元，今天還有不少人分享這則「新聞」。業者下午澄清其實是舊文和假新聞，網路的畫面2016年2月16日就出現過，現在換新公司經營，收費畫面不一樣，負責營運的也不是同一家公司，希望大家別再以訛傳訛。

爆廢公社昨天PO出停車場一百多萬元的收費畫面，PO文者還說「不就停個車而已，一定要這樣咄咄逼人嗎，隨便啦車子送給你」，看起來煞有其事，還有不少網友留言，有的說「誇張」、「市停車還是停飛機呀」，不過也有網友察覺右上角的2000年時間不對，還有字體不同等其他的破綻。