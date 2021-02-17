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桃園地下停車場收費186萬7980元？業者：假新聞

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
網路知名粉團出現桃園市新明國小地下停車場停車費一百多萬元的爆料畫面，其實是假新聞。圖／擷取報廢公社畫面
網路知名粉團出現桃園市新明國小地下停車場停車費一百多萬元的爆料畫面，其實是假新聞。圖／擷取報廢公社畫面

停個車要付186萬7980元？知名粉團昨天PO出桃園市新明國小地下停車場收費機畫面，顯示收費高達186萬7980元，今天還有不少人分享這則「新聞」。業者下午澄清其實是舊文和假新聞，網路的畫面2016年2月16日就出現過，現在換新公司經營，收費畫面不一樣，負責營運的也不是同一家公司，希望大家別再以訛傳訛。

爆廢公社昨天PO出停車場一百多萬元的收費畫面，PO文者還說「不就停個車而已，一定要這樣咄咄逼人嗎，隨便啦車子送給你」，看起來煞有其事，還有不少網友留言，有的說「誇張」、「市停車還是停飛機呀」，不過也有網友察覺右上角的2000年時間不對，還有字體不同等其他的破綻。

停車場營運公司主管面對媒體查證時，直接說機器沒有問題啊，也沒有客人反映，還特別調閱可能的時間點畫面，沒看見機器故障或客人繳費的可疑情節，值班員工也回報一切正常，其中一位員工說應該是2016年前公司的事情，當時也在網路傳開，都是假新聞。

新明國小地下停車場收費機現在的畫面。圖／停車場主管提供
新明國小地下停車場收費機現在的畫面。圖／停車場主管提供

停車場 假新聞

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