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法定公家單位不能幫他們投保 清潔隊員自求多福

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所黃姓清潔隊員日前工作踩雷受傷，但公所受制法令，無法幫他們投保團體意外險。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所黃姓清潔隊員日前工作踩雷受傷，但公所受制法令，無法幫他們投保團體意外險。圖／苗栗市公所提供

清潔隊員工作辛苦又高風險，部分基層心聲希望有團體意外險多一層保障，但公家單位受制「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」規定，無法幫他們投保，苗栗縣18鄉鎮市公所僅有三義鄉公所，因民間捐助投保，其他17鄉鎮市公所清潔隊員自求多福投保。

苗栗縣政府環保局統計，18鄉鎮市公所僅有三義鄉公所清潔隊員行之有年，裕隆日產汽車股份有限公司回饋捐助投保團體意外險，最高理賠220萬元，醫療實支實付最高10萬元，住院每天2000元，加護病房另加2000元，近年來理賠過清潔隊員從清潔車摔落受傷住院等案例，保險讓清潔隊員覺得暖心，工作多一層保障。

其餘17鄉鎮市公所都沒有投保，清潔隊員也羨慕桃園市政府與國際同濟會合作募集120萬元成立環安基金，為清潔隊員投保團體意外險，部分公所人員指出，公所體恤清潔隊員工作辛苦，且有「踩」雷受傷等風險，但通常預算概編時就遭到人事單位打回票，清潔隊員自求多福，只能個人投保。

苗栗縣政府人事處長陳坤榮指出， 2018年6月27日修正施行的「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，規定辦法施行後，各機關學校不得再為其人員投保額外保險，除非依法律或法規命令得以辦理保險者，或執行特殊職務期間得經行政院同意辦理保險者等例外，因此公家單位不能為清潔隊員投保。

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