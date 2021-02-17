航空城農地一期停灌休耕可補助 申請補助率不高

桃園市一期稻作停灌休耕補助，桃園航空城農地比照領取停灌休耕補助一度引發誤會，市政府最後採未過戶地主或農民在停灌區可申請補助，農田水利署桃園管理處、市府農業局今天下午表示，一期稻作停灌休耕申請補助完成，航空城停灌休耕區農田約占停灌休耕面積十分之一，申請停灌休耕補助率不高。

旱象影響缺水，桃園市一期稻作停灌農田2萬5000多公頃，在各地農會及農水署桃園管理處各站協助受理農民申請補助完成，一度引發桃園航空城農田否停灌助爭議，市政府同意「未過戶的農田地主就有權利申請停灌補助」化解疑慮。

市議員徐其萬說，航空城農地擁有權狀的地主，不管地主或代耕者只要有進行農田翻耕、栽種綠肥的事實，均有權利申領停灌休耕補助，補助金額則由地主與代耕者自行協調分配，避免地主或代耕者權益受損。大園里長聯誼會長林有財說，沒過戶權的地主就有權利申請停灌休耕補助，化解農民疑慮。

農水署桃園管理處表示，航空城農田約2000多公頃，占全市一期稻作停灌區農田約十分之一，只要未過戶移轉均有申請補償權利。市府農業局表示，一期稻作申請停灌或休耕補助農民約2.5萬人，全市申請補助率約55%，但是航空城農田申請停灌休耕補助率不高。