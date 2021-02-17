回收物夾帶鋒利玻璃瓶破口 清潔隊員踩雷險割腕

春節前夕垃圾清運爆量，苗栗市公所清潔隊黃姓清潔隊員2月9日處理市民回收物資夾雜破玻璃瓶，他右手腕不慎割出3道傷口，還好沒有傷及筋骨大量流血，市公所今天特別引案例，提醒碎破璃等物質回收方法，不要讓清潔隊員踩「雷」造成傷害。

苗栗市公所黃姓清潔隊員2月9日下午3點半出勤，4點多就因有市民在紙堆混到破玻璃瓶，他處理過程中，銳利破口邊緣穿透衣袖割傷右手腕，因清潔隊當時人力吃緊，他繼續工作到晚上10點多，清潔隊後來接到通報，赫然發現黃姓隊員右手腕3道傷口，其中2道頗深，讓人觸目心驚，所幸沒有造成大量流血，及傷害筋骨。

苗栗市公所清潔隊長孫春明過年前處理垃圾包，也因混有日光燈管破片，左手腕割出1道傷口，他提醒市民注意，玻璃不管完整或破碎都可以回收，如果是破碎，尤其是日光燈管破片鋒利，籲請民眾另外用報紙等紙張先行綑包，貼字條提醒，最好可以裝到紙箱，盡量避免清潔隊員處理過程不慎接觸。

此外，清潔隊員會踩「雷」受傷還包括牙籤、竹籤或筷子等尖銳物品，混入廚餘或垃圾，建議對折依一般垃圾交清運；另外，瓦斯罐及噴漆、殺蟲劑等高壓容器，要交資源回收處理，如果混入一般垃圾，垃圾車壓縮過程，因容器內的殘留，可能發生爆炸的危險。

孫春明指出，年節期間民俗信仰，民眾燒金、銀紙及燃放鞭炮，也提醒特別注意餘燼，最好澆水後，確認完全熄滅後，再交運垃圾，就曾發生垃圾車清運過程，鞭炮屑、紙錢死灰復燃的意外，市民如有相關問題，可洽詢037-331917。