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回收物夾帶鋒利玻璃瓶破口 清潔隊員踩雷險割腕

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所清潔隊黃姓清潔隊員日前處理市民回收物資夾雜破玻璃瓶，右手腕不慎割出3道傷口，讓人觸目心驚。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所清潔隊黃姓清潔隊員日前處理市民回收物資夾雜破玻璃瓶，右手腕不慎割出3道傷口，讓人觸目心驚。圖／苗栗市公所提供

春節前夕垃圾清運爆量，苗栗市公所清潔隊黃姓清潔隊員2月9日處理市民回收物資夾雜破玻璃瓶，他右手腕不慎割出3道傷口，還好沒有傷及筋骨大量流血，市公所今天特別引案例，提醒碎破璃等物質回收方法，不要讓清潔隊員踩「雷」造成傷害。

苗栗市公所黃姓清潔隊員2月9日下午3點半出勤，4點多就因有市民在紙堆混到破玻璃瓶，他處理過程中，銳利破口邊緣穿透衣袖割傷右手腕，因清潔隊當時人力吃緊，他繼續工作到晚上10點多，清潔隊後來接到通報，赫然發現黃姓隊員右手腕3道傷口，其中2道頗深，讓人觸目心驚，所幸沒有造成大量流血，及傷害筋骨。

苗栗市公所清潔隊長孫春明過年前處理垃圾包，也因混有日光燈管破片，左手腕割出1道傷口，他提醒市民注意，玻璃不管完整或破碎都可以回收，如果是破碎，尤其是日光燈管破片鋒利，籲請民眾另外用報紙等紙張先行綑包，貼字條提醒，最好可以裝到紙箱，盡量避免清潔隊員處理過程不慎接觸。

此外，清潔隊員會踩「雷」受傷還包括牙籤、竹籤或筷子等尖銳物品，混入廚餘或垃圾，建議對折依一般垃圾交清運；另外，瓦斯罐及噴漆、殺蟲劑等高壓容器，要交資源回收處理，如果混入一般垃圾，垃圾車壓縮過程，因容器內的殘留，可能發生爆炸的危險。

孫春明指出，年節期間民俗信仰，民眾燒金、銀紙及燃放鞭炮，也提醒特別注意餘燼，最好澆水後，確認完全熄滅後，再交運垃圾，就曾發生垃圾車清運過程，鞭炮屑、紙錢死灰復燃的意外，市民如有相關問題，可洽詢037-331917。

垃圾車

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