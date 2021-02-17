視察馬偕兒醫工程 林智堅盼111年4月如期啟用

新竹市長林智堅今天視察新竹市馬偕兒童醫院基地，進度已達23%，他感謝工程團隊努力，盼能如期於明年4月完工，成為竹竹苗地區唯一兒童專門醫院。

林智堅上午與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事、新竹馬偕醫院院長翁順隆等人視察視察新竹市馬偕兒童醫院工程進度，已完成地下4層開挖、地下4層及地上2層水泥澆置作業。

林智堅指出，工程現場可見一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，還有手扶梯、病床電梯預定區域，預計111年4月完工，期盼能如期完成。

林智堅表示，竹竹苗地區約有28萬名兒童，新竹市政府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT（民間興建營運後轉移模式），邀請馬偕醫院進駐。

新竹馬偕醫院院長翁順隆表示，馬偕兒醫未來將有41名兒童主治醫師，開設32科專屬兒童的醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」，全院將與台北馬偕兒醫接軌，預計明年4月正式營運。

新竹市政府表示，新竹市馬偕兒童醫院總投資達新台幣29億元，克服選址、招商等困難，最後以BOT方式邀請到台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊承接，並許諾提供完善醫學中心等級一條龍婦幼醫療，解決新竹市兒童醫療資源不足問題。

竹市府表示，新竹市馬偕兒童醫院基地位於建功二路22巷，全院為地下4層、地上10層銀級綠建築及智慧建築，可提供總病床400床服務，未來營運規劃以兒童為中心，結合產科（高危險性孕產婦妊娠），提供一條龍婦幼醫療服務。