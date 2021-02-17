快訊

「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

視察馬偕兒醫工程 林智堅盼111年4月如期啟用

中央社 / 新竹市17日電

新竹市長林智堅今天視察新竹市馬偕兒童醫院基地，進度已達23%，他感謝工程團隊努力，盼能如期於明年4月完工，成為竹竹苗地區唯一兒童專門醫院。

林智堅上午與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人董事、新竹馬偕醫院院長翁順隆等人視察視察新竹市馬偕兒童醫院工程進度，已完成地下4層開挖、地下4層及地上2層水泥澆置作業。

林智堅指出，工程現場可見一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，還有手扶梯、病床電梯預定區域，預計111年4月完工，期盼能如期完成。

林智堅表示，竹竹苗地區約有28萬名兒童，新竹市政府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT（民間興建營運後轉移模式），邀請馬偕醫院進駐。

新竹馬偕醫院院長翁順隆表示，馬偕兒醫未來將有41名兒童主治醫師，開設32科專屬兒童的醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」，全院將與台北馬偕兒醫接軌，預計明年4月正式營運。

新竹市政府表示，新竹市馬偕兒童醫院總投資達新台幣29億元，克服選址、招商等困難，最後以BOT方式邀請到台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊承接，並許諾提供完善醫學中心等級一條龍婦幼醫療，解決新竹市兒童醫療資源不足問題。

竹市府表示，新竹市馬偕兒童醫院基地位於建功二路22巷，全院為地下4層、地上10層銀級綠建築及智慧建築，可提供總病床400床服務，未來營運規劃以兒童為中心，結合產科（高危險性孕產婦妊娠），提供一條龍婦幼醫療服務。

新竹 林智堅 馬偕醫院

延伸閱讀

林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

林智堅帶路 吃遍閩南、客家、眷村、新住民年菜

林智堅帶路香山南隘賞牛 還有向日葵、波斯菊小花海

停燈會不同調與林佳龍有心結？林智堅：沒心結只有團結

相關新聞

桃園光華部落仍受大面積位移威脅 春節過後持續交管

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，今年1月29日起出現明...

桃園龍岡大操場春節滿是鞭炮屑與垃圾 在地人怨無寜日

過年連假，桃園市中壢龍岡大操場鞭炮放一地沒人管，在地人上粉團抱怨，里長也有苦水，鞭炮聲和髒亂難防，附近住戶一肚子火。

新埔天穿藝術展19日將登場 主燈「女媧補天」超吸睛

新竹縣天穿藝術展後天將在新埔鎮登場，今年主燈「女媧補天」也在今天揭燈，縣長楊文科前往視察，不忘提醒屆時活動進行各單位都要...

桃園莒光公園八重櫻盛開 里長志工20年種樹有成

桃園市中壢莒光公園種植20年櫻花有成，連日200多棵八重櫻盛開吸引遊客拍照，連Google也出現人潮流量訊號。20年來全...

林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一...

航空城優先區搬遷公聽會趕進度 26日起實名制辦15場

桃園疫情影響，桃園航空城計畫優先區搬遷地上物徵收前公聽會延期至今，桃園市政府地政局今天上午表示，過年後疫情緩和，因應航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。