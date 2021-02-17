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桃園莒光公園八重櫻盛開 里長志工20年種樹有成

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
櫻花沿著新街溪種植形成倒影。記者鄭國樑／攝影
櫻花沿著新街溪種植形成倒影。記者鄭國樑／攝影

桃園市中壢莒光公園種植20年櫻花有成，連日200多棵八重櫻盛開吸引遊客拍照，連Google也出現人潮流量訊號。20年來全靠普強里長江長榮和環保志工1年選幾棵精心挑選種植維護櫻花，讓公園成為名副其實的櫻花公園。

莒光公園今年雖然因為疫情取消櫻花音樂會，不過里長更換所有老舊的燈光設備，全部用LED燈可以變換色彩，公園入夜後一樣能賞櫻，而且有燈光陪襯別有一番看頭。

江長榮表示，他當選里長的時候還沒有莒光公園，只是被民眾使用的公有地，20年前，當時的中壢市公所和縣政府（升直轄市前）合作開發公園，一開始公園在莒光街、幸福街轉角位置有兩棵山櫻花，花季的時候盛開非常好看，他才發現原來櫻花不一定要種在高山，平地也能開出美美的櫻花，腦海就出現櫻花公園的構圖。

江長榮於是先規畫好，再利用里長小型工程款，每年買櫻花按計畫種在公園選好的位置，經過比較八重櫻無論對氣候的適應，還有花的顏色、數量最適合公園，因此決定往後都種八重櫻，今年是公園啟用20年，累計已經種植200多棵，考量每棵櫻花要有一定的距離，又要有充足的日照，目前暫時不再增加櫻花樹，讓這兩百多棵櫻花長大、長茂盛。

「大家邊做邊學，已經有不少心得」，江長榮說這些年來和志工不斷收集種、維護櫻花的資料，包括施肥、病蟲害防治、修剪等工作都是他和志工一手包辦。

以施肥為例，江長榮說，現在1年有3次的施肥，4月、10月都是用公園現成的落葉，再加米糠放入堆肥箱，完成發酵後就為櫻花樹施肥，到了12月櫻花開花前，另外訂購有機肥加強營養，讓櫻花到了花期可以開的又多又漂亮。

除了LED燈光，江長榮也在公園放置3間流動廁所，還有防疫廣播讓大家能安心舒服賞櫻花，不用舟車勞頓到復興山區或外縣市賞櫻，在市區就可以看見櫻花花海美景。

莒光公園20年種植200多棵櫻花。記者鄭國樑／攝影
莒光公園20年種植200多棵櫻花。記者鄭國樑／攝影
莒光公園入夜後燈光效果佳，一樣可以賞櫻。圖／江長榮里長提供
莒光公園入夜後燈光效果佳，一樣可以賞櫻。圖／江長榮里長提供
八重櫻花數量多是當初大量種植的主因之一。記者鄭國樑／攝影
八重櫻花數量多是當初大量種植的主因之一。記者鄭國樑／攝影
江長榮里長全面更換老舊的燈光設備改用LED，還可以變換設成。圖／江長榮里長提供
江長榮里長全面更換老舊的燈光設備改用LED，還可以變換設成。圖／江長榮里長提供
今年舉光莒光公園增設流動廁所。圖／江長榮里長提供
今年舉光莒光公園增設流動廁所。圖／江長榮里長提供
莒光公園「LOVE」是熱門地標之一。圖／江長榮里長提供
莒光公園「LOVE」是熱門地標之一。圖／江長榮里長提供
中壢莒光公園櫻花盛開，吸引民眾賞櫻。記者鄭國樑／攝影
中壢莒光公園櫻花盛開，吸引民眾賞櫻。記者鄭國樑／攝影
江長榮里長在莒光公園放廣播器宣導防疫。記者鄭國樑／攝影
江長榮里長在莒光公園放廣播器宣導防疫。記者鄭國樑／攝影

櫻花 長榮 賞櫻

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