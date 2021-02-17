快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅昨前往了解工程進度，目前進度已達23％。圖／新竹市政府提供
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅昨前往了解工程進度，目前進度已達23％。圖／新竹市政府提供

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，預計明年4月完工，將提供400床、32科的醫療服務，也是竹竹苗地區唯一的兒童專門醫院。

林智堅今與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人兩位董事黃道福、詹俊裕與新竹馬偕醫院院長翁順隆共赴而醫，目前已完成地下4層開挖及地上2層水泥澆置作業。林智堅說，竹竹苗有28萬名兒童，市府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT邀來馬偕進駐。目前進度已達2樓，將在明年4月正式營運，作為竹竹苗兒童節大禮。

翁順隆說，馬偕兒醫未來將有41名兒童主治醫師，開設32科專屬兒童醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」。全院將與台北馬偕兒醫接軌。

三星營造董事長張登金表示，為使馬偕兒童醫院工程如期，他們使用6千磅水泥，縮減水泥風乾時程，加快水泥澆置速度。

市府表示，新竹市馬偕兒童醫院總投資達29億元，克服選址、招商等困難，最後以BOT方式邀來台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊承接，提供完善醫學中心等級一條龍婦幼醫療，解決竹市兒童醫療資源不足問題。醫院基地位於建功二路22巷，全院為地下4層、地上10層銀級綠建築及智慧建築，未來營運規畫以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務。

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度。圖／新竹市政府提供
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度。圖／新竹市政府提供
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度。圖／新竹市政府提供
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 綠建築

延伸閱讀

林智堅帶路 吃遍閩南、客家、眷村、新住民年菜

林智堅帶路香山南隘賞牛 還有向日葵、波斯菊小花海

停燈會不同調與林佳龍有心結？林智堅：沒心結只有團結

新聞幕後／林智堅接班鄭文燦？ 想像空間大

相關新聞

桃園光華部落仍受大面積位移威脅 春節過後持續交管

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，今年1月29日起出現明...

桃園龍岡大操場春節滿是鞭炮屑與垃圾 在地人怨無寜日

過年連假，桃園市中壢龍岡大操場鞭炮放一地沒人管，在地人上粉團抱怨，里長也有苦水，鞭炮聲和髒亂難防，附近住戶一肚子火。

林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一...

航空城優先區搬遷公聽會趕進度 26日起實名制辦15場

桃園疫情影響，桃園航空城計畫優先區搬遷地上物徵收前公聽會延期至今，桃園市政府地政局今天上午表示，過年後疫情緩和，因應航空...

開工日新春團拜 楊文科感謝竹縣維持「本土0個案」

農曆年後開工首日，新竹縣政府舉行新春團拜，縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情，...

竹縣推大腸癌篩檢 首篩民眾還可抽2500元禮券

據衛生福利部國民健康署統計，大腸癌已連續13年蟬聯十大癌症發生率之首，且為十大癌症死因第三名。新竹縣政府今年特別舉辦「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。