林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，預計明年4月完工，將提供400床、32科的醫療服務，也是竹竹苗地區唯一的兒童專門醫院。

林智堅今與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人兩位董事黃道福、詹俊裕與新竹馬偕醫院院長翁順隆共赴而醫，目前已完成地下4層開挖及地上2層水泥澆置作業。林智堅說，竹竹苗有28萬名兒童，市府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT邀來馬偕進駐。目前進度已達2樓，將在明年4月正式營運，作為竹竹苗兒童節大禮。

翁順隆說，馬偕兒醫未來將有41名兒童主治醫師，開設32科專屬兒童醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」。全院將與台北馬偕兒醫接軌。

三星營造董事長張登金表示，為使馬偕兒童醫院工程如期，他們使用6千磅水泥，縮減水泥風乾時程，加快水泥澆置速度。