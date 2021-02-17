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林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用
新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一樓大廳、急診室、二樓門診及候診區雛形，預計明年4月完工，將提供400床、32科的醫療服務，也是竹竹苗地區唯一的兒童專門醫院。
林智堅今與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人兩位董事黃道福、詹俊裕與新竹馬偕醫院院長翁順隆共赴而醫，目前已完成地下4層開挖及地上2層水泥澆置作業。林智堅說，竹竹苗有28萬名兒童，市府積極籌建兒童醫院，醫院基地就選在交流道旁，地理位置便利，更透過BOT邀來馬偕進駐。目前進度已達2樓，將在明年4月正式營運，作為竹竹苗兒童節大禮。
翁順隆說，馬偕兒醫未來將有41名兒童主治醫師，開設32科專屬兒童醫療服務，特殊科別為「兒童早期療育」。全院將與台北馬偕兒醫接軌。
三星營造董事長張登金表示，為使馬偕兒童醫院工程如期，他們使用6千磅水泥，縮減水泥風乾時程，加快水泥澆置速度。
市府表示，新竹市馬偕兒童醫院總投資達29億元，克服選址、招商等困難，最後以BOT方式邀來台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人團隊承接，提供完善醫學中心等級一條龍婦幼醫療，解決竹市兒童醫療資源不足問題。醫院基地位於建功二路22巷，全院為地下4層、地上10層銀級綠建築及智慧建築，未來營運規畫以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供一條龍婦幼醫療服務。
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