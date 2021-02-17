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航空城優先區搬遷公聽會趕進度 26日起實名制辦15場

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城計畫優先區（見圖）搬遷地上物徵收前公聽會，受疫情衝擊延期，桃園市府地政局預定本月26日起辦理15場次趕進度。記者曾增勳／攝影
桃園航空城計畫優先區（見圖）搬遷地上物徵收前公聽會，受疫情衝擊延期，桃園市府地政局預定本月26日起辦理15場次趕進度。記者曾增勳／攝影

桃園疫情影響，桃園航空城計畫優先區搬遷地上物徵收前公聽會延期至今，桃園市政府地政局今天上午表示，過年後疫情緩和，因應航空城計畫期程，該公聽會預定本月26日及3月2、3、4、5日共15場次，依防疫措施採實名制、每場次100人以下進行，希望趕上航空城計畫未來開發期程。

桃園航空城計畫蛋黃、蛋白區土地總共2598公頃，台灣歷來最大國家建設開發案，去年11月公告土地區段徵收、禁止移轉完成後，市府地政局原預定今年1月底、2月初舉辦優先區搬遷地上物徵收前公聽會，因為桃園疫情衝擊延後1個月至今。

市府地政局表示，由於疫情緩和，桃園航空城計畫優先區搬遷地上物徵收前公聽會，請示市長鄭文燦同意，這項公聽會預定本月26日及3月2、3、4、5日共5天、每天舉辦3場次共舉辦15場次，預定後天起寄發通知書，原預定今年4月航空城優先搬遷區地上物公告徵收作業則延到5月進行，希望今年10月優先搬遷區拆遷動工等後續作業依既定期程進行。

地政局長蔡金鐘表示，該公聽會依防疫措施規定進行，每場次參加人流100人以下，採取實名制參加，室內座位採梅花座、間隔1.5公尺，並落實量體溫、戴口罩、酒精消毒防疫，並採取同步直播方式，做好防疫，避免人群集中。

市議員游吾和表示，航空城優先搬遷區地預定今年10月要搬遷，徵收前公聽會作業要盡快進行，後續先建後遷補償，因為受物價總指數、營建物價上漲，影響居民後續重建價格，市府安置住宅靠近機捷A18站成本高，重建價格不夠，影響地主重建，他將在議會提案為地主及居民爭取重建權益。

航空城 疫情 實名制

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