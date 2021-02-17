開工日新春團拜 楊文科感謝竹縣維持「本土0個案」

農曆年後開工首日，新竹縣政府舉行新春團拜，縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情，新冠肺炎疫情已超過1年，新竹縣仍維持「本土0個案例」，感謝各單位及民眾配合防疫，而今年是他就任縣長的第3年，將更加努力衝刺，期許新竹縣牛轉乾坤開鴻運、犇向幸福。

楊文科偕同縣府團隊、議長張鎮榮、副議長王炳漢等人相互拜年。因應疫情，團拜活動加強防疫措施，在入口處手持告示牌提醒同仁戴口罩、量測體溫及酒精消毒，並提醒拱手不握手、勤洗手等。

楊文科表示，竹縣能維持「本土0個案例」的防疫成績，關鍵之一在於縣府始終秉持「超前部署、防疫優先」的原則，而在春節連續假期，各大商圈的防疫工作，也都嚴格落實，感謝民眾配合各項防疫措施，讓前來竹縣走春觀光的遊客們，既安全又盡興。

楊文科也提到，去年稅收預算數85億，實收111億元，完成率131.07％，其中最重要土地增值稅原本預估約25億元，實收高達42億多，代表新竹縣繁榮發展，特別是百業火車頭建築業的活絡。

去年，新竹縣人口數突破57萬人，人口總增加率為千分之12.06，人口淨遷入率更是連續2年為全國最高。大量的年輕人才移居到新竹縣，也讓竹縣成為全國第二年輕的縣市，其中， 0至14歲的幼年人口比率為16.11％，也是全國第二高。