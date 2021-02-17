快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開工日新春團拜 楊文科感謝竹縣維持「本土0個案」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
因應疫情，團拜活動加強防疫措施，在入口處手持告示牌提醒同仁戴口罩、量測體溫及酒精消毒，並提醒拱手不握手、勤洗手等。記者陳斯穎／攝影
因應疫情，團拜活動加強防疫措施，在入口處手持告示牌提醒同仁戴口罩、量測體溫及酒精消毒，並提醒拱手不握手、勤洗手等。記者陳斯穎／攝影

農曆年後開工首日，新竹縣政府舉行新春團拜，縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情，新冠肺炎疫情已超過1年，新竹縣仍維持「本土0個案例」，感謝各單位及民眾配合防疫，而今年是他就任縣長的第3年，將更加努力衝刺，期許新竹縣牛轉乾坤開鴻運、犇向幸福。

楊文科偕同縣府團隊、議長張鎮榮、副議長王炳漢等人相互拜年。因應疫情，團拜活動加強防疫措施，在入口處手持告示牌提醒同仁戴口罩、量測體溫及酒精消毒，並提醒拱手不握手、勤洗手等。

楊文科表示，竹縣能維持「本土0個案例」的防疫成績，關鍵之一在於縣府始終秉持「超前部署、防疫優先」的原則，而在春節連續假期，各大商圈的防疫工作，也都嚴格落實，感謝民眾配合各項防疫措施，讓前來竹縣走春觀光的遊客們，既安全又盡興。

楊文科也提到，去年稅收預算數85億，實收111億元，完成率131.07％，其中最重要土地增值稅原本預估約25億元，實收高達42億多，代表新竹縣繁榮發展，特別是百業火車頭建築業的活絡。

去年，新竹縣人口數突破57萬人，人口總增加率為千分之12.06，人口淨遷入率更是連續2年為全國最高。大量的年輕人才移居到新竹縣，也讓竹縣成為全國第二年輕的縣市，其中， 0至14歲的幼年人口比率為16.11％，也是全國第二高。

楊文科表示，未來縣府將持續扮演年輕人的後盾，做好「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」等各項工作，讓新竹縣是「全國幸福城市」的肯定與驕傲，繼續保持下去。

楊文科偕同縣府團隊、議長張鎮榮、副議長王炳漢等人相互拜年。記者陳斯穎／攝影
楊文科偕同縣府團隊、議長張鎮榮、副議長王炳漢等人相互拜年。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情。記者陳斯穎／攝影

新竹 楊文科 疫情

延伸閱讀

竹縣推大腸癌篩檢 首篩民眾還可抽2500元禮券

大年初一 竹縣長楊文科隆聖宮祈福發紅包

台灣燈會主燈擬置高鐵新竹站 竹縣府樂觀其成全力配合

竹縣內灣野薑花公園今開放 邀民眾春節逛老街賞櫻花

相關新聞

桃園光華部落仍受大面積位移威脅 春節過後持續交管

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，今年1月29日起出現明...

桃園龍岡大操場春節滿是鞭炮屑與垃圾 在地人怨無寜日

過年連假，桃園市中壢龍岡大操場鞭炮放一地沒人管，在地人上粉團抱怨，里長也有苦水，鞭炮聲和髒亂難防，附近住戶一肚子火。

林智堅視察馬偕兒醫工程進度 明年4月啟用

新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、BOT興建的兒醫，市長林智堅今前往了解工程進度，目前進度已達23％，可看到一...

航空城優先區搬遷公聽會趕進度 26日起實名制辦15場

桃園疫情影響，桃園航空城計畫優先區搬遷地上物徵收前公聽會延期至今，桃園市政府地政局今天上午表示，過年後疫情緩和，因應航空...

開工日新春團拜 楊文科感謝竹縣維持「本土0個案」

農曆年後開工首日，新竹縣政府舉行新春團拜，縣長楊文科強調，今年的新春團拜活動，並不是歡樂慶祝的氛圍，而是充滿感恩的心情，...

竹縣推大腸癌篩檢 首篩民眾還可抽2500元禮券

據衛生福利部國民健康署統計，大腸癌已連續13年蟬聯十大癌症發生率之首，且為十大癌症死因第三名。新竹縣政府今年特別舉辦「大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。