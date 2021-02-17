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桃園光華部落仍受大面積位移威脅 春節過後持續交管

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
光華派出所在聯外道路設管制哨，確認安全才讓人車通過。記者鄭國樑／翻攝
光華派出所在聯外道路設管制哨，確認安全才讓人車通過。記者鄭國樑／翻攝

桃園市復興區光華山區（編號光華T002）是農委會水保局土石流防災中心，長期監測的大規模崩塌潛勢區，今年1月29日起出現明顯位移導致農路中斷。區長游正英表示，農路春節前已經封閉，不過位移還是持續擴大潛在滑落面積超過1公頃，影響範圍10幾公頃。

游正英說，目前最擔心的就是農路下方500公尺的光華道路，這條路是前光華、後光華、嘎啦賀3個部落唯一的連外道路，居住人口超過200人，部落還有光華國小、光華派出所，萬一農路位移滑落的土石流大量往下衝，勢必毀損光華道路，公所除了和中央水保局、桃市府水務局密切監控，8日開始派人站崗管制。

大溪警分局表示，光華道路是（前）光華、哈嘎灣（後光華）、嘎拉賀部落和新興野溪溫泉對外道路，聯絡道在大規模崩塌潛勢區下方約500公尺處，為維護居民及通行車輛安全，復興區公所公告實施道路交通管制，光華聯絡道路前後兩端200公尺，由光華派出所員警和施工人員管制人車通行。新興野溪溫泉近年來成為熱門景點，吸引不少遊客前往，光華部落地區多雨，且最近地牛頻翻身，易造成大規模面積山坡土石鬆動坍塌，民眾前往經過該路段附近時要仔細查看四周環境有無碎石滑落，並聽從管制人員指揮。

目前管制措施為每日上午6點至深夜10點視狀況放行，深夜10點時至隔日上午6點禁止通行。最新管制情形可洽詢復興區公所，或大溪分局光華派出所（03）3912253。

游正英指出，光華大規模崩塌潛勢區範圍多達12.3 公頃，2002 年迄今該地區一直有邊坡滑動情形，水保局1月29日的監測資料顯示位移加速，1天就移動40公分，最新觀測結果是位移速度沒減緩，而且有零星落石掉落光華道路，相關單位已經在道路上方加裝兩個貨櫃，阻擋落石直接撞擊路面，今天起道路24小時管制，確定安全的時候才會人車放行。

復興區公所秘書周星文說，光華道路是3個部落、學校、派出所唯一的連外道路，可以接北橫公路。從北橫進入光華道路抵達第一個部落（前光華）需要約20分鐘車程，接著是後光華、嘎啦賀部落，學校、派出所也在後光華這邊。預測農路位移的土石流如果出衝向光華道路，受損最嚴重的路段是前、後光華之間的道路，也就是後光華、嘎啦賀連外道路中斷，因此這幾天先把物資送往這兩個部落，以備不時之需。

警方上午6點至晚上10點站崗管制人車。記者鄭國樑／翻攝
警方上午6點至晚上10點站崗管制人車。記者鄭國樑／翻攝
光華農路因為大面積位移已經封閉。記者鄭國樑／翻攝
光華農路因為大面積位移已經封閉。記者鄭國樑／翻攝

水保局 崩塌 土石流

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