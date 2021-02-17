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桃園龍岡大操場春節滿是鞭炮屑與垃圾 在地人怨無寜日

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍岡大操場春節連假鞭炮聲不斷，住家深夜難安寧，還留下一堆垃圾。圖／擷取「我是中壢人」粉團
龍岡大操場春節連假鞭炮聲不斷，住家深夜難安寧，還留下一堆垃圾。圖／擷取「我是中壢人」粉團

過年連假，桃園市中壢龍岡大操場鞭炮放一地沒人管，在地人上粉團抱怨，里長也有苦水，鞭炮聲和髒亂難防，附近住戶一肚子火。

龍岡里長吳淑情是龍岡大操場的苦主之一，她說龍岡大操場由33化學兵單位代管環境清潔工作，區公所只管天幕活動場地，龍岡里平日每周六有環保志工幫忙打掃大操場。大家都知道新冠肺炎疫情發生後，化學兵到處支援消毒忙翻天，不能把龍岡大操場的清潔工作全部推給化學兵單位要體諒他們的辛苦。

軍方表示，化學兵忙疫情消毒確實辛苦，不過還是會請該單位注意大操場環境，必要的時候會請其他單位支援打掃。

吳淑情表示，當初好不容易爭取軍方開放大操場，也歡迎大家來這裡遊玩，但是麻煩一定要把垃圾帶回家。這幾天過年連假，環保志工也要和家人團聚或回娘家、旅遊，因此沒安排環境清潔工作。昨天有一位志工來找她拿垃圾袋，說自己發願要幫忙清掃大操場，還帶其他人當一起整理操場，看了很感動，呼籲大家真的不要把垃圾留在大操場。

吳淑情還呼籲不要到了三經半夜還在大操場放鞭炮，警察來勸導鞭炮就收起來，離開以後又繼續放，附近住家怪跟警察和里長反應都不管，簡直冤枉。

類似的情形也發生在中壢中正、光明公園，還有華勛一帶的公共場所，民眾反映過年大半夜12點多一群人放煙火，有的長達1小時，火花直衝高樓層，真的很危險，也超沒公德心。網友在地方粉團留言陪家人在河堤散步，腳前的鞭炮突然引爆，完全不管路人安全。

春節連假龍岡大操場垃圾多，在地人看不過去動手清理，幫沒有公德心的人善後。圖／擷取「我是中壢人」粉團
春節連假龍岡大操場垃圾多，在地人看不過去動手清理，幫沒有公德心的人善後。圖／擷取「我是中壢人」粉團

警察 疫情

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