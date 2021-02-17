竹縣推大腸癌篩檢 首篩民眾還可抽2500元禮券

據衛生福利部國民健康署統計，大腸癌已連續13年蟬聯十大癌症發生率之首，且為十大癌症死因第三名。新竹縣政府今年特別舉辦「大腸癌首次篩檢顧健康抽好康」活動，鼓勵50歲（60年次）首篩及50歲至75歲（35年次至60年次）從未篩檢過的民眾參加，即日起至10月31日止，完成篩檢即可參加抽禮券活動，有機會將2500元超商禮券帶回家。

新竹縣衛生局指出，新竹縣大腸癌標準化發生率自2009年每十萬人口40.2人，下降至2018年35.7人，低於2018年全國平均41.8人，顯示竹縣在大腸癌防治的推廣成效顯著，但仍需持續努力，不可掉以輕心；而新竹縣在去年總計篩檢2萬2000多名鄉親，檢查出609人患有瘜肉，42人確診為大腸癌。

研究顯示，定期接受免疫法糞便潛血檢查，可有效降低35%的大腸癌死亡率，不需飲食限制，相當簡便。當糞便潛血檢查呈陽性時，應在3個月內進一步接受大腸鏡檢查，如有發現病灶或瘜肉時，可取樣做切片或直接切除，並遵從醫囑定期追蹤治療，越早進行大腸鏡檢查，罹患大腸癌的風險越低。

縣長楊文科表示，為使大腸癌篩檢落實與普及，將「早期發現、早期治療」的觀念深植民心，縣府辦理此次活動，鼓勵符合首次篩檢資格的竹縣鄉親勇敢踏出第一步，在今年1月1日起至10月31日止，完成大腸癌篩檢即可參加抽獎，衛生局將在11月8日以電腦隨機方式公開抽出40名民眾，各送2500元超商商品禮券。

衛生局表示，免疫法糞便潛血檢查為政府全額補助，攜帶健保卡至健保特約醫療機構或衛生所領取腸篩管，採檢時請避開痔瘡出血期及生理期，使用採檢棒刮取少量糞便檢體送回檢驗單位，便可等待篩檢結果。