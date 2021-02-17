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桃園30萬個「牛轉乾坤」小提燈 將送里民、旅宿業

聯合報 / 記者曾健祐朱冠諭／桃園即時報導
桃園今年製作的小提燈「牛轉乾坤」，由6隻牛組成代表閩南、客家及泰雅文化。記者曾健祐／攝影
桃園今年製作的小提燈「牛轉乾坤」，由6隻牛組成代表閩南、客家及泰雅文化。記者曾健祐／攝影

疫情影響，今年桃園市燈會宣布取消，觀光旅遊局先前製作30萬盞小提燈，以牛年為意象取名「牛轉乾坤」，設計概念以桃園閩南、客家及泰雅文化，由6隻牛組成還會隨風轉動，將發送給市民、旅宿業者；桃園市長鄭文燦說，今年民眾戴口罩、勤洗手，春節腸病毒、流感病例都變少。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，今年市府製作的小提燈為「牛轉乾坤」，預計發送30萬盞，其中2萬盞給旅宿業者，小提燈提起會輕輕轉動，是真正的「牛轉乾坤」也可以當成風鈴。

鄭文燦說，因桃園市的管制措施還沒有完全放寬，會在各次防疫會議中檢討，原則上管制到2月底，3月初再視情況放寬，因元宵節桃園燈會取消，原製作的30萬盞小提燈「牛轉乾坤」，上面的6隻牛分別用桃園意象，包括閩南、客家籍泰雅等組合而成，也代表六六大順。

鄭文燦提到，民眾戴口罩、罩洗手，讓今年流感、腸病毒案例變少，春節一般性的門診能量充分，初一到初三期間，從過去超過3500個以上急診量，今年約2000個，代表防疫需求讓公共衛生改變。桃園市衛生局長王文彥說，今年全國、桃園市類流感急診就診率低於流行閾值11.0。

鄭文燦也說，年假後即將開學，全市700多所學校加幼兒園要消毒，請環保局、教育局視察準備完成，另限制性措施部分，春節後是否調整會再討論，如醫院的探病規定、關懷據點、市民活動中心，以及志工出勤規定等，原則上管制措施到2月底為基準點，3月1日後起再討論。

另外，春節4天沒有收垃圾，清潔隊初五加開清潔車趟次，光是昨天就收了3400噸垃圾，是平日的3倍多，感謝清潔隊所有隊員提供市民最好的環保服務。

桃園今年製作的小提燈「牛轉乾坤」，由6隻牛組成代表閩南、客家及泰雅文化。記者曾健祐／攝影
桃園今年製作的小提燈「牛轉乾坤」，由6隻牛組成代表閩南、客家及泰雅文化。記者曾健祐／攝影

鄭文燦 春節 類流感

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