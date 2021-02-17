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台東居家檢疫者訂不到防疫旅館 須連夜從桃機包車返家
台東縣居家隔離人數截至今天依然是2人，但居家檢疫人數從個位數增加到13人，民政處表示，依中央規定，如檢疫人員在外縣市訂不到防疫旅館，就必須搭防疫專車返家檢疫。一位檢疫者表示，光車費就近4千元，但返家還是比較省錢。
他說，先前桃園未爆發疫情，北北桃防疫旅館很好訂，但如今疫情狀況難定，防疫旅館大爆滿，光供應返國的桃園市民都不夠，有的還住到鄰近縣市，其他縣市政府如沒有合作管道，縣民都須搭專車返鄉檢疫。
另外，今天開工，春節期間台東縣湧入30萬多輛車次，返鄉、旅遊人次近百萬人，約為縣民數5倍，縣府今啟動大消毒，不僅配合中央在校園消毒，也在各景點、公共區域清消。
在春節前爆出疫情的桃園親友，有的照常返鄉，有的自願或被勸導勿返回台東。台東市蔡姓男子一家人住桃園蘆竹，就被家人以「小孩子很多」為由，要求今年先不要回來；但住桃園區的吳姓男子照常返回鹿野和親友團聚。
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