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胡榮華尼泊爾蓋學校做志業 6教室蓋好春節傳佳音

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣單車環遊世界第一人胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。本報資料照片
台灣單車環遊世界第一人胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。本報資料照片

「開店是事業、到尼泊爾蓋學校是志業」，台灣單車環遊世界第一人的胡榮華近年集資前往尼泊爾蓋學校，為完成志業而努力，他昨天貼文表示，遠在喜馬拉雅山腳下的Dhading（達丁）山區雖不像華人過春節那樣鑼鼓喧天，但此時此刻每個小朋友洋溢燦爛笑臉和喜悅、歡樂、感恩，「我們援助的6間教室即將完工」。

34年前，胡榮華以「藍駝單騎走天下」，開啟台灣單車環遊世界里程碑，去年4月底他結束在桃園的藍駝旅遊戶外用品中心，他當時說，為履行尼泊爾興建學校志業心願，他結束藍駝開店事業，為自己展開下一段「旅程」。

今年他集資前往尼泊爾興建學校帶來好消息，胡榮華說，每到冬天，寒冽的冷空氣或低溫，不再是孩子不來上課的理由，來自台灣的一股暖流，讓承孩子有了基本的受教條件，數百年來，他們自己做不到，「我們在5年多完成了他們幾代人的寄託與夢想」。

2021農曆春節前，他們主動的把青天白日滿地紅的國旗, 圖繪在即將完工的6間教室上，「我想所有曾經灌注在這片異國福田的你我，應該是今年春節最好的禮物之一」。

胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。圖／胡榮華提供
胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。圖／胡榮華提供
胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。圖／胡榮華提供
胡榮華集資在尼泊爾蓋6間教室即將完成，春節時孩子將國旗 圖繪在即將完工教室祝賀洋溢喜悅、感恩。圖／胡榮華提供

尼泊爾 春節 單車

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