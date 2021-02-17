胡榮華尼泊爾蓋學校做志業 6教室蓋好春節傳佳音

「開店是事業、到尼泊爾蓋學校是志業」，台灣單車環遊世界第一人的胡榮華近年集資前往尼泊爾蓋學校，為完成志業而努力，他昨天貼文表示，遠在喜馬拉雅山腳下的Dhading（達丁）山區雖不像華人過春節那樣鑼鼓喧天，但此時此刻每個小朋友洋溢燦爛笑臉和喜悅、歡樂、感恩，「我們援助的6間教室即將完工」。

34年前，胡榮華以「藍駝單騎走天下」，開啟台灣單車環遊世界里程碑，去年4月底他結束在桃園的藍駝旅遊戶外用品中心，他當時說，為履行尼泊爾興建學校志業心願，他結束藍駝開店事業，為自己展開下一段「旅程」。

今年他集資前往尼泊爾興建學校帶來好消息，胡榮華說，每到冬天，寒冽的冷空氣或低溫，不再是孩子不來上課的理由，來自台灣的一股暖流，讓承孩子有了基本的受教條件，數百年來，他們自己做不到，「我們在5年多完成了他們幾代人的寄託與夢想」。