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高二女背94支警告單親媽崩潰！校方：親師助改壞習慣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市北區一所高中傳出二年級單親女學生因遲到、曠課，遭學校記73支警告、7支小過，相當於94支警告，單親媽媽質疑學校要求寫好文或勞動服務等才能抵過，女學生抵過抵不完，卻頻頻接到學校女導師「女兒可能無法畢業」電話接到精神快崩潰。

學校莊姓主任說，校方站在教育立場，希望親師助女學生改善遲到的習慣，預計明天將邀請學生及家長到校，了解女學生遲到原因，共謀改善方式。至於94支警告是否很難消？難以畢業？莊主任說明，明天也會一併商討如何抵過，原則上女學生可思過、達到教育目的方式，不會要求女學生抄94篇的好文。

莊主任回應，女學生會被記警告，是常超過8點到校，依規定可抄約500字「好文抄寫」、愛校服務、協助老師、班級事物等當思過，就不會記警告，但女學生不願，再加上曠課213堂，事後不補請假，被懲處後不申訴、也不積極銷過，才會累積這麼多警告、小過，女導師依規定告知女學生在校狀況，被家長當成是威脅。

莊主任指出，缺課要在三天內提出事由請假否則就會記為曠課，女學生累計曠課213堂，卻連請假都不願意。女導師因女學生未到校通知家長，不要等到孩子被留級、無法畢業才知道孩子情況，未料卻被解讀為威脅家長。

莊主任說明，依規定高中生學分未達門檻、累滿3大過以上，只能發給修業證明，女導師是依規定善意提醒家長，女學生只要有心改善遲到的習慣，校方也會從寬認定讓她銷過。

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