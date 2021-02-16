年初五來抗議又聲援 反坤輿埋鍋造飯抗爭43天

苗栗縣反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會今天發表抗議聯合聲明，造橋鄉長黃天貴有感而發，年初五不是來拜年，而是抗議又聲援，造橋鄉9個村長全部到齊，哀嘆造橋要變做垃圾鄉，自救會高喊有毒廢棄物滾出苗栗縣！訴求縣府開啟環評程序，撤回坤輿試營運計畫。

縣府則指出坤輿2001年間申請，依法免實施環評，2019年8月檢具試運轉計畫送審，歷經委員會專業、技術審查及現勘，並經4次補正，確認文件完備，去年12月31日依法核准90日試運轉計畫，後續坤輿尚須檢具試運轉成果報告送審，環保局將秉持專業、公正及客觀，依法嚴審，落實把關，以確保環境品質。

反坤輿自救會埋鍋造飯抗爭，今天大年初五進入第43天，自救會發表抗議聯合聲明，由苗栗縣議員陳光軒主持，國立政治大學地政學系教授徐世榮、苗栗縣前縣長劉政鴻，及行政院政務委員、小英之友苗栗縣總會頭份市前市長徐定禎等人到場聲援，徐世榮力挺自救會，認為鄉親基於公共利益的要求站出來，非常有正當性、合理性，反而法律講一切合法，但法律有嚴重偏差。

苗栗縣議會專案小組召集人廖秀紅、黃天貴與造橋鄉9名村長，鄰近的後龍鎮灣寶里長謝修鎰等人表示，掩埋場接近水源，未溝通民意，縣府同意試運轉30天，要讓8223.7噸事業廢棄物進入苗栗，不是回饋的問題，而是可能汙染禍害環境子孫，反坤輿抗爭不知要到何時能休？