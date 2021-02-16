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點這種「光明燈」 可照亮自己與他人的路

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
最近改以「愛國者」名義認養新竹市光明路燈的市民，善行其實已連續10年。圖／新竹市政府提供
最近改以「愛國者」名義認養新竹市光明路燈的市民，善行其實已連續10年。圖／新竹市政府提供

春節期間不少民眾到寺廟點燈祈福，新竹市政府則自2011年起推出「光明路燈」歡迎民眾認養，許多民眾視為另類光明燈，照亮自己與他人的路，以此祈求健康、闔家平安、學業順利。

市府指出，一名市民連續認養路燈10年，每年燈數從1、2盞至30、40盞不等，累計至今超過150盞，但始終以「只為做公益、幫助他人」不願曝光身分，剛開始用「善心人士」名義認養，最近才改稱「愛國者」。

市府工務處指出，還有一群日本花式滑冰選手羽生結弦的粉絲集資，連續3年認養路燈，他們從2019年起特地挑選世界街、集福街1號路燈，以路名與號碼搭配，祝福偶像奪冠；有粉絲透露，認養路燈不僅為偶像祈福，也希望傳達正能量，拋磚引玉讓世界充滿愛心。

新竹市路燈約3萬6000多盞，每盞每年認養費用1000元，可依繳費收據申報列舉扣除抵稅，認養可洽工務處養護工程科，市府也感謝金益鼎企業、光磊科技、瑞昱半導體、蔡麗華記帳士事務所、皮芝芬稅務事務所、國偉記帳士事務所10年來每年都認養路燈。

日本花式滑冰選手羽生結弦的粉絲集資，以偶像之名認養路燈，傳達正能量。圖／新竹市政府提供
日本花式滑冰選手羽生結弦的粉絲集資，以偶像之名認養路燈，傳達正能量。圖／新竹市政府提供

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