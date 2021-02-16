點這種「光明燈」 可照亮自己與他人的路

春節期間不少民眾到寺廟點燈祈福，新竹市政府則自2011年起推出「光明路燈」歡迎民眾認養，許多民眾視為另類光明燈，照亮自己與他人的路，以此祈求健康、闔家平安、學業順利。

市府指出，一名市民連續認養路燈10年，每年燈數從1、2盞至30、40盞不等，累計至今超過150盞，但始終以「只為做公益、幫助他人」不願曝光身分，剛開始用「善心人士」名義認養，最近才改稱「愛國者」。

市府工務處指出，還有一群日本花式滑冰選手羽生結弦的粉絲集資，連續3年認養路燈，他們從2019年起特地挑選世界街、集福街1號路燈，以路名與號碼搭配，祝福偶像奪冠；有粉絲透露，認養路燈不僅為偶像祈福，也希望傳達正能量，拋磚引玉讓世界充滿愛心。