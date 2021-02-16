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桃園春節腸病毒、流感個案減少 鄭文燦：防疫有成
桃園市今年過年期間腸病毒、流感減少很多，急診量也沒有超過往年數字，市長鄭文燦今天表示，這代表這段時間防疫有成。
鄭文燦上午到聖保祿醫院慰勞，感謝春節期間醫護人員堅守崗位，能達成醫療服務不打烊，市民健康不打折的兩大目標，他並感謝部桃及新屋分院，另9家責任醫院擴大急診、門診還有住院量，也留守更多醫護人員，但今年並沒有塞車的現象，主要是因戴口罩、勤洗手及社區大消毒等。
針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布預計最快19日部桃可恢復營運，鄭文燦表示，部桃向衛福部提交恢復營運兩階段計畫，當天他會到部桃慰問，春節期間留守10分之1人力，他們都非常期待部桃能夠早日恢復營運，回到熟悉的工作場所。
鄭文燦說，桃園很多孩子在聖寶祿出生，他自己的家庭成員大部分也都是「聖保祿寶寶」；聖保祿醫院院長沈雅蓮帶領團隊完成下階段擴建計畫，預定3年左右完成院區擴建，屆時醫療服務能量、品質會大幅提升，市府會積極支持擴建計畫。
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