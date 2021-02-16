新竹縣5條走春自然系步道 飽覽春季美景

新竹縣政府推薦民眾5條春節走春自然系步道，包括鳳崎落日、飛鳳山、野馬瞰山、青蛙石天空步道與馬胎古道，要讓民眾飽覽春季美景。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，鳳崎落日步道鄰近竹北市區，日暮時分為步道最美時刻，也因紅彤彤太陽餘暉蔓延天際，山色與晚霞交互輝映，有「鳳崎晚霞」美譽。

游志祥說，鳳崎落日步道沿途樹木鬱鬱蔥蔥，不僅能在步道中強身健體，也能感受滿滿芬多精。

游志祥表示，芎林鄉飛鳳山步道山形如飛鳳伸頸美姿，山區遍植花草樹木，從步道攻頂到觀日亭折返，約需2到3小時。山區有百年寺廟代勸堂與雲谷寺，另有新鳳池及蓮池等景點可順道參訪，春天民眾還可感受飛鳳山杜鵑花開美景。

游志祥說，海拔1923公尺的野馬瞰山步道位於五峰鄉觀霧地區內，全程來回約1小時，平緩好走的坡度讓人愜意健行，偶爾可見松鼠群出沒。

游志祥表示，尖石鄉青蛙石天空步道分為觀石、彩虹橋及野趣步道，還能站立於懸空飄浮在溪谷上的玻璃平台，刺激感十足；馬胎古道部分，植物生態豐富，有百年茄苳樹，老吊橋旁還可看到早年灌溉水圳遺跡，感受古往今來變遷。

交旅處提醒，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，民眾要戴好口罩，隨時酒精消毒做好防護措施，春節連假與親友相聚圍爐，也要運動維持身體健康，邀民眾到新竹縣山區體驗森林呼吸之旅。