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鄭文燦視察台茂防疫 本土疫情風險獲妥善控制

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦到台茂了解防疫作為，同時強調桃園防疫工作安全無虞。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦到台茂了解防疫作為，同時強調桃園防疫工作安全無虞。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天中午訪視台茂購物中心防疫作為，表示台茂購物中心是桃園人休閒娛樂的重心，先前受到疫情衝擊，來客數減少，隨著部桃專案階段性落幕，春節期間各大景點人潮逐漸回流，台茂擁有許多優質品牌及美食餐廳，非常值得大家來逛街消費，市府也規畫疫後推動新一波旅遊振興，希望恢復民眾消費信心及旅遊信心。

鄭文燦指出，部桃擴大回溯方案及清零計畫等作為，本土疫情風險獲得妥善控制，春節期間民眾出門旅遊及消費意願提升，各大景區遊客數回籠7至8成，桃園不是疫區，希望在防疫安全條件底下，推動新一波旅遊振興，歡迎踴躍來桃園觀光旅遊及消費。

樂富一號不動產投資信託基金總經理林超驊表示，台茂購物中心持續落實防疫措施，例如於商場入口處提供酒精消毒，館內人流上限為50%，服務台外借嬰兒車服務使用前後確實消毒，化妝品區暫停試用服務與公共區域定時消毒等，讓消費者安心購物。

市議員劉勝全、市府經發局長郭裕信、蘆竹區長蔡志揚都到場了解台茂防疫工作。

鄭文燦到台茂訪視防疫工作，也和民眾打招呼送福袋。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦到台茂訪視防疫工作，也和民眾打招呼送福袋。圖／桃園市政府新聞處提供

疫情 鄭文燦

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