幫忙吃光！延後開學桃市府促銷有機菜 5公斤10包380元

教育部宣布寒假延長，開學由18日改為22日。桃園農民供應給學校的有機蔬菜按原本的期程種植，結果面臨量大短時間不容易熱銷的情形。市長鄭文燦今天在防疫會議宣布為農民促銷有機蔬菜，農業局提出優惠、宅配等好康配套促銷方法，希望帶來買氣，幫農民賣光這一批高品質有機蔬菜。

鄭文燦說，桃園有機蔬菜面積達285公頃，供應桃園、新北、台北，為了照顧有機農場、產銷班以及青農，春節連續假日，大家吃不少大魚大肉，農業局特別在春節過後，推出「有機蔬菜箱」訂購活動，從2月17在官網開始接受訂購。

鄭文燦指出，今年的有機蔬菜箱為10包裝，有青江菜、菠菜、像茼蒿等每箱有5公斤，適合家人、親友聚餐烹飪料理，過年期間年菜吃很多，希望大家能夠多吃一點有機蔬菜，售價很便宜，一箱只要380元，放在摩托車裝載很方便，訂購20箱以上還可以宅配。大家可以到桃園市政府農業局的官網下訂，希望這一段時間也幫助我們的有機農場，因為延後開學的關係，他們的有機蔬菜真的很棒，希望多多選購。

農業局說明，去年初就因為新冠肺炎肺炎衝擊延後開學兩周，影響有機蔬菜銷售，這次教育部再宣布寒假延後延後4天開學，致使桃園市有機農戶原本供應學校營養午餐的有機蔬菜無法出貨，小農面臨銷售問題，因此推出促銷方案協助農民度過短暫供需問題。

桃園市政府去年初就推出有機蔬菜箱活動，獲得熱烈的迴響，這次再和農民、農會合作，以每箱5公斤10包500公克裝的葉菜組合，售價380元促銷，蔬菜種類有小白菜、黑葉白菜、小松菜、青江菜、青油菜、蘿蔓萵苣、廣島菜、青松菜、山茼蒿及菠菜等隨機搭配。2月17日至2月24日接受訂購售完為止，訂貨後採定點定期領貨付款方式，取貨時間為18日至25日，民眾依照預購的取貨日期至各區農會領貨付款，訂購滿20箱以上者，採送貨到府服務，歡迎企業及民眾採購，數量有限欲購從速。