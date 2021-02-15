北橫櫻花季 桃園復興區公所設防疫站守護原鄉後山

桃園市北橫部分路段、農場櫻花盛，春節假日車流遊客不斷，復興區公所為開維護居民健康，提昇旅遊品質，今天起（大年初四）至3月21日，每天上午7點30分至下午2點30分止執行入山遊客量測體溫，及檢視有無戴口罩防疫措施。

區長游正英於今天上午8點與代表會主席林玉花、代表柯玉明、公所民政課長林佩詩、機要秘書周宗營訪視位於北橫（台7線）22.8K的羅浮量測體溫站，嘉勉工作人員還幫忙量額溫，向入山遊客解說管制措施。

游正英表示，櫻花季的到來，復興區原鄉上巴陵和後山櫻花盛開，連日好天氣，遊客絡繹不絕，為做好健康把關，量額體溫及檢視有無戴口罩防疫工作勢在必行，希望各界多多體諒並配合，額溫高於 37.5 度者整車人員不得進入管制區域，且應登記備查；復興區區民也要完成登記才能通行。