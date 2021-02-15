快訊

直播／睽違109天新冠「三零」再現？ 陳時中14：00說明

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北橫櫻花季 桃園復興區公所設防疫站守護原鄉後山

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
復興區長遊正英也在防疫管制站檢查，並跟遊客說明防疫措施。圖／復興區公所提供
復興區長遊正英也在防疫管制站檢查，並跟遊客說明防疫措施。圖／復興區公所提供

桃園市北橫部分路段、農場櫻花盛，春節假日車流遊客不斷，復興區公所為開維護居民健康，提昇旅遊品質，今天起（大年初四）至3月21日，每天上午7點30分至下午2點30分止執行入山遊客量測體溫，及檢視有無戴口罩防疫措施。

區長游正英於今天上午8點與代表會主席林玉花、代表柯玉明、公所民政課長林佩詩、機要秘書周宗營訪視位於北橫（台7線）22.8K的羅浮量測體溫站，嘉勉工作人員還幫忙量額溫，向入山遊客解說管制措施。

游正英表示，櫻花季的到來，復興區原鄉上巴陵和後山櫻花盛開，連日好天氣，遊客絡繹不絕，為做好健康把關，量額體溫及檢視有無戴口罩防疫工作勢在必行，希望各界多多體諒並配合，額溫高於 37.5 度者整車人員不得進入管制區域，且應登記備查；復興區區民也要完成登記才能通行。

不服管制人員指示或逕闖管制站者，立即通報當地派出所，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定移送裁處。

桃園市復興區早上我到北橫防疫管制站慰勞工作人員。圖／復興區公所提供
桃園市復興區早上我到北橫防疫管制站慰勞工作人員。圖／復興區公所提供

櫻花季 口罩 北橫

延伸閱讀

桃園北橫櫻花季17日起桃警交管33天 車流整點進出農場

桃園竹圍漁港人潮亮黃燈 人潮警示燈號太受歡迎暫當機

桃園復興區原鄉光華農路位移封路 農民無法耕作望補償

影／南投原鄉防搶演練超爆笑 樂團遭搶大唱「浪子回頭」

相關新聞

魯冰花盛開 走春秘境苗栗市八甲茶區黃色花海迎客

走春何處去？苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，加上毗鄰的水土保持局省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶...

桃園北橫櫻花季17日起桃警交管33天 車流整點進出農場

桃園市大溪警分局表示，北橫櫻花季2月17日至3月21日，為有效疏導車流，警方和復興區公所、風管處執行相關交管措施，包括遊...

北橫櫻花季 桃園復興區公所設防疫站守護原鄉後山

桃園市北橫部分路段、農場櫻花盛，春節假日車流遊客不斷，復興區公所為開維護居民健康，提昇旅遊品質，今天起（大年初四）至3月...

新竹西市仔後巷變繽紛 拍照打卡新景點

新竹市中央市場、西門市場等區域是當地人口中「西市仔」，但隨西市榮景沒落，逐漸被遺忘，近期有青年建築師在巷弄內改造，處處可...

春節夜訪新竹市護城河 感受浪漫氣氛

新竹市政府去年完成護城河改造工程與水質改善，邀藝術家透過燈景藝術照亮護城河，適合春節夜晚走訪，感受浪漫氣氛

桃園竹圍漁港人潮亮黃燈 人潮警示燈號太受歡迎暫當機

大年初三，民眾在吃完團圓飯、回娘家後，總是有大量車流塞爆各景點，今年又逢西洋情人節，桃園許多景點陸續湧現走春人潮，桃園市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。