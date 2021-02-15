新竹西市仔後巷變繽紛 拍照打卡新景點

新竹市中央市場、西門市場等區域是當地人口中「西市仔」，但隨西市榮景沒落，逐漸被遺忘，近期有青年建築師在巷弄內改造，處處可見繽紛圖畫，已成最新打卡拍照熱點。

據新竹市政府都市發展處提供新聞資料，「西市仔」位於第三信用合作社後方，泛指中央商場、中央市場與西門市場所在區域，早期新竹人都會在這裡做西裝、買嫁妝，民國50年代相當熱鬧。

為不讓在地文化被遺忘，民主進步黨籍新竹市議員陳建名、中央形象商圈促進會長呂正祥每週末合辦文化創意市集，前陣子也找青年建築師改造昏暗後巷，牆面變得五彩繽紛。

陳建名表示，老一輩新竹人一定知道「西市仔」，當年有最火紅餐廳、各類生活百貨，更有特色老布行、裁縫與鞋店，是新竹人大採購最佳去處，但隨時代變遷，市場雖仍有人氣，卻不見當年繁華。

呂正祥說，希望再次活化從小生活的「西市仔」，延續在地文化；促進會2年前就每週末辦文創市集，更在端午節辦綁艾草、菖蒲、榕樹枝與香茅草等DIY活動，活絡商圈。

都發處表示，「西市仔」後巷昏暗不起眼，但位於建築外「交錯的逃生梯」別具特色，經青年建築師改造後，灰暗牆面變簡約「社區小櫥窗」，隨時更換社區特色展品，老舊後門則改為童趣十足「鞦韆」與「小綠門」，搭配原有三信銀行樓梯天際線，讓人彷彿走入繪本世界，未來將繼續加入傳統市集新創、旗袍印象、訂製西裝及餐飲業等整體規劃，再次繁榮西市仔。