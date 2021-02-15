快訊

直播／睽違109天新冠「三零」再現？ 陳時中14：00說明

好驚！基隆客運中山高北上3.1公里起火 46人及時逃生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹西市仔後巷變繽紛 拍照打卡新景點

中央社 / 新竹市15日電

新竹市中央市場、西門市場等區域是當地人口中「西市仔」，但隨西市榮景沒落，逐漸被遺忘，近期有青年建築師在巷弄內改造，處處可見繽紛圖畫，已成最新打卡拍照熱點。

據新竹市政府都市發展處提供新聞資料，「西市仔」位於第三信用合作社後方，泛指中央商場、中央市場與西門市場所在區域，早期新竹人都會在這裡做西裝、買嫁妝，民國50年代相當熱鬧。

為不讓在地文化被遺忘，民主進步黨籍新竹市議員陳建名、中央形象商圈促進會長呂正祥每週末合辦文化創意市集，前陣子也找青年建築師改造昏暗後巷，牆面變得五彩繽紛。

陳建名表示，老一輩新竹人一定知道「西市仔」，當年有最火紅餐廳、各類生活百貨，更有特色老布行、裁縫與鞋店，是新竹人大採購最佳去處，但隨時代變遷，市場雖仍有人氣，卻不見當年繁華。

呂正祥說，希望再次活化從小生活的「西市仔」，延續在地文化；促進會2年前就每週末辦文創市集，更在端午節辦綁艾草、菖蒲、榕樹枝與香茅草等DIY活動，活絡商圈。

都發處表示，「西市仔」後巷昏暗不起眼，但位於建築外「交錯的逃生梯」別具特色，經青年建築師改造後，灰暗牆面變簡約「社區小櫥窗」，隨時更換社區特色展品，老舊後門則改為童趣十足「鞦韆」與「小綠門」，搭配原有三信銀行樓梯天際線，讓人彷彿走入繪本世界，未來將繼續加入傳統市集新創、旗袍印象、訂製西裝及餐飲業等整體規劃，再次繁榮西市仔。

新竹 建築 青年

延伸閱讀

全台血庫亮黃燈 新竹AB型剩3.8天 初四捐血開工新氣象

免費教英文設行動服務站 綠青年主委經營出奇招

新竹東大高架橋車禍 男子駕車疑撞護欄不治

影／新竹海淡機組月底日產1.3萬噸水 蔡英文視察嘉勉

相關新聞

魯冰花盛開 走春秘境苗栗市八甲茶區黃色花海迎客

走春何處去？苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，加上毗鄰的水土保持局省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶...

桃園北橫櫻花季17日起桃警交管33天 車流整點進出農場

桃園市大溪警分局表示，北橫櫻花季2月17日至3月21日，為有效疏導車流，警方和復興區公所、風管處執行相關交管措施，包括遊...

北橫櫻花季 桃園復興區公所設防疫站守護原鄉後山

桃園市北橫部分路段、農場櫻花盛，春節假日車流遊客不斷，復興區公所為開維護居民健康，提昇旅遊品質，今天起（大年初四）至3月...

新竹西市仔後巷變繽紛 拍照打卡新景點

新竹市中央市場、西門市場等區域是當地人口中「西市仔」，但隨西市榮景沒落，逐漸被遺忘，近期有青年建築師在巷弄內改造，處處可...

春節夜訪新竹市護城河 感受浪漫氣氛

新竹市政府去年完成護城河改造工程與水質改善，邀藝術家透過燈景藝術照亮護城河，適合春節夜晚走訪，感受浪漫氣氛

桃園竹圍漁港人潮亮黃燈 人潮警示燈號太受歡迎暫當機

大年初三，民眾在吃完團圓飯、回娘家後，總是有大量車流塞爆各景點，今年又逢西洋情人節，桃園許多景點陸續湧現走春人潮，桃園市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。