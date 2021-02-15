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春節夜訪新竹市護城河 感受浪漫氣氛

中央社 / 新竹市15日電

新竹市政府去年完成護城河改造工程與水質改善，邀藝術家透過燈景藝術照亮護城河，適合春節夜晚走訪，感受浪漫氣氛。

竹市府表示，去年12月邀藝術家在護城河展出「萬物逐光」主題4件藝術作品，透過仿生造型展品，傳達自然共生理念，天色暗下時，護城河沿線就變得絢爛繽紛，吸引不少民眾漫步走訪、拍照打卡。

竹市府民國105年啟動改造工程後，護城河變美也變乾淨，109年2月再改善護城河林森路到中央路段水質，去年9月底重新開放。

竹市府表示，護城河水質改善工程挖除底層淤泥，整治後水面清澈，貫串舊城區親水藍帶，提供市民乾淨整潔休閒漫步場所。

竹市府邀藝術家去年底在護城河周邊舉行光影展，竹市府城市行銷處表示，包括護城河橋面上，藝術工作者游文富展出「白晝之葉」，以一整片垂掛式白色樹葉林，希望營造出詩人徐志摩再別康橋詩境，透過河面倒影交錯，讓民眾感受詩境氛圍。

城銷處說，護城河面上也有台日藝術團隊打造煙火花，以綻放螢光花朵，傳達生生不息；另外，二二八公園內有結合聲、光效果「光電獸」，環狀光圈內有南寮漁港海水聲、高鐵行駛聲及台鐵廣播聲等，讓觀眾經歷新竹之旅。

水質 藝術家 新竹

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