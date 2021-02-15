快訊

擲50次才抽出！新港奉天宮國運中上籤 預測疫情4月漸消散

大年初四迎財神！觸犯「禁忌」小心窮整年 訣竅一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魯冰花盛開 走春秘境苗栗市八甲茶區黃色花海迎客

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影

走春何處去？苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，加上毗鄰的水土保持局省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶戶外教室，成了今年走春新選擇，徜徉在大自然環境，遠離塵囂有療癒。

魯冰花有客家母親花之稱，水保局台中分局、茶葉改良場、苗栗縣政府、苗栗市公所、市農會推動茶產業跨域合作，推動苗栗市八甲茶區復興，連續第4年規畫魯冰花季，約9公頃茶園種魯冰花，撒種特別計算時間，新春盛開迎客，大片魯冰花海美不勝收。

苗栗市農會指出，鲁冰學名羽扇豆，別名魯冰、肥草或青仔，具耐寒、耐旱特性，含有大量的機質可以改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力超強，傳統客家農村冬茶採完後播種傳在茶樹行間，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出，被視為客家母親花。

八甲茶區打造魯冰花特色，苗圃道最大一片花海有6.7公頃，水保局利用一旁的國立聯合大學提供1.1公頃土地，興建的省水、省工示範區，利用太陽能電力抽用南龍坑溪水源到蓄水池，打造公園景觀，並設置茶產業、茶文化等相關解說，一邊賞景一邊還可以認識「貓裏紅」特色紅茶。

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，「貓裏紅」品牌推動7年，目前面積50多公頃，茶農友善種植，茶改場監測周邊，發現保育類野生動物石虎、食蟹獴等都來，歡迎遊客來走春賞花，花季可以持續到2月底，開車從台13線（尖豐公路）苗栗市新英國小附近，往西轉進賞花區，沿途設有指標。

苗栗市八甲茶區省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶戶外教室。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶戶外教室。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影
苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，美不勝收。記者范榮達／攝影

農會 水保局 省水

延伸閱讀

登機了！「花在彰化」像極出國 遊遍世界知名花海

台南新春賞花趣！南瀛綠都心、永康公園花海主題登場了

美濃、杉林遊花海 新店朝聖櫻王

影／春節何處去？彰化8公頃美麗花海招手來走春

相關新聞

魯冰花盛開 走春秘境苗栗市八甲茶區黃色花海迎客

走春何處去？苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，加上毗鄰的水土保持局省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶...

桃園北橫櫻花季17日起桃警交管33天 車流整點進出農場

桃園市大溪警分局表示，北橫櫻花季2月17日至3月21日，為有效疏導車流，警方和復興區公所、風管處執行相關交管措施，包括遊...

桃園竹圍漁港人潮亮黃燈 人潮警示燈號太受歡迎暫當機

大年初三，民眾在吃完團圓飯、回娘家後，總是有大量車流塞爆各景點，今年又逢西洋情人節，桃園許多景點陸續湧現走春人潮，桃園市...

鄭文燦帶手工皂、按摩滾輪珠 到楊梅區醫院慰勞醫護

大年初三，桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院的醫護人員。他表示，春節期間醫療服務不打烊，日前召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。