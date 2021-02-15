魯冰花盛開 走春秘境苗栗市八甲茶區黃色花海迎客

走春何處去？苗栗市八甲茶區大片黃澄澄的魯冰花海盛開，加上毗鄰的水土保持局省水、省工示範區，有如一座在地「貓裏紅」特色紅茶戶外教室，成了今年走春新選擇，徜徉在大自然環境，遠離塵囂有療癒。

魯冰花有客家母親花之稱，水保局台中分局、茶葉改良場、苗栗縣政府、苗栗市公所、市農會推動茶產業跨域合作，推動苗栗市八甲茶區復興，連續第4年規畫魯冰花季，約9公頃茶園種魯冰花，撒種特別計算時間，新春盛開迎客，大片魯冰花海美不勝收。

苗栗市農會指出，鲁冰學名羽扇豆，別名魯冰、肥草或青仔，具耐寒、耐旱特性，含有大量的機質可以改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力超強，傳統客家農村冬茶採完後播種傳在茶樹行間，花開正是功成身退時，翻進土壤化成土地養分，有如母親無怨無悔為子女付出，被視為客家母親花。

八甲茶區打造魯冰花特色，苗圃道最大一片花海有6.7公頃，水保局利用一旁的國立聯合大學提供1.1公頃土地，興建的省水、省工示範區，利用太陽能電力抽用南龍坑溪水源到蓄水池，打造公園景觀，並設置茶產業、茶文化等相關解說，一邊賞景一邊還可以認識「貓裏紅」特色紅茶。