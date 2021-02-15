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桃園北橫櫻花季17日起桃警交管33天 車流整點進出農場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫農場停車場車位不多，遊客需配合警方交管。記者鄭國樑／翻攝
北橫農場停車場車位不多，遊客需配合警方交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局表示，北橫櫻花季2月17日至3月21日，為有效疏導車流，警方和復興區公所、風管處執行相關交管措施，包括遊客車輛由桃116線往中心路進入恩愛農場，進、離場時都整點放行，減少中心路雙向車流會車停等致車流回堵。

另外，北橫熱門賞櫻農場停車位有限，如遇車輛停滿禁止遊客車輛進入中心路，警方和協勤指揮人員會引導至上巴陵停車場，避免桃116線車流回堵，停車場旁由業者協調租賃車業者設有收費計程車，接駁遊客往返該農場，收費計程車由中心路進、出恩愛農場，整點放行須配合管制人員指揮。

要進入中心路（往恩愛農場方向）其他民宿或露營區旅遊車輛，須依業者於拉拉山遊客中心設置的臨時服務站，取證後始能放行。大溪警分局呼籲前往賞櫻遊客，為增進旅遊品質避免塞車，山區道路狹窄停車位有限，禁止路邊違規停車，並請配合警方指揮。

大溪警分局表示，復興區北橫（台7線）沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場為每年櫻花季賞櫻熱點，警方因應上山賞櫻人潮及車潮提出上述交通疏導計畫避免雍塞。

北橫櫻花季還沒正式登場，春節連假已經出現車潮。記者鄭國樑／翻攝
北橫櫻花季還沒正式登場，春節連假已經出現車潮。記者鄭國樑／翻攝

櫻花季 賞櫻 北橫

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