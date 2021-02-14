桃園竹圍漁港人潮亮黃燈 人潮警示燈號太受歡迎暫當機

大年初三，民眾在吃完團圓飯、回娘家後，總是有大量車流塞爆各景點，今年又逢西洋情人節，桃園許多景點陸續湧現走春人潮，桃園市觀光旅遊局建置的景點人潮警示燈號，今天下午2點27分針對竹圍漁港發布黃燈警示，市府更呼籲民眾晚間6點前暫勿前往。

桃市府官方Line在今天下午2點27分發出公告，竹圍漁港顯示人流在約50至60％，已經亮起黃燈，提醒民眾晚間6點前暫勿前往，不過目前桃園景點人潮警示燈號https://reurl.cc/V3DKk5，目前無法正常顯示景點燈號。

對此觀旅局表示，竹圍漁港的部分目前人潮較多，建議6點前先不要再去人擠人，呼籲民眾到訪要保持社交距離，也要將口罩戴緊。

至於桃園景點人潮警示燈號網站目前無法顯示，觀旅局回應，受疫情影響，加上春節旅遊旺季，民眾使用網站的人數攀升，這次春節瞬間流量比平時多超過十倍，系統有點無法負荷，已請相關人員協助排除當中，請民眾見諒。