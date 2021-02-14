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鄭文燦帶手工皂、按摩滾輪珠 到楊梅區醫院慰勞醫護

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院的醫護人員。記者陳夢茹／攝影
桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院的醫護人員。記者陳夢茹／攝影

大年初三，桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院的醫護人員。他表示，春節期間醫療服務不打烊，日前召開急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，天成醫院及怡仁綜合醫院皆有增加留守的醫護，相當辛苦。

市府日前和11家急救責任醫院及醫師公會召開區域聯防春節聯繫會議，討論春節醫療合作及分工，由於部立桃園醫院仍未恢復正常營運，會議上決議增加約364病床數，由11家急救責任醫院分擔。

鄭文燦說，天成醫院在春節期間增加約60床，楊梅地區天成醫院及怡仁綜合醫院，增加留守的醫護人數，犧牲年節假期堅守崗位照顧病患，讓楊梅地區的市民朋友就近就醫，今天特地致贈手工皂、按摩滾輪珠及等禮品，向醫療人員致上最高謝意。

鄭文燦指出，經訪視各醫院，當前流感、腸病毒及其它疾病的患者皆大幅減少，往年連假所見急診室壅塞的情形並未出現，且急診室與病床數充裕，能提供所有市民年節期間妥善的健康照顧。

鄭文燦表示，流感、腸病毒及其它疾病患者大幅減少，相信與戴口罩、勤洗手及社區大消毒相關，也證實防疫新生活運動的成效，期許未來市民朋友在過年期間，除了施打疫苗外，也能秉持勤洗手、戴口罩等個人防護措施。

衛生局副局長蘇柏文表示，為提供市民朋友春節期間緊急就醫服務，桃園市急診方面有10家醫院24小時開設，門診部分各醫院均有調整開設診次，多數醫院至大年初五停止門診服務或僅提供部分門診，2月17日大年初六則恢復正常開診，相關醫療服務醫訊可透過衛生福利部中央健康保險署（網址：https://www.nhi.gov.tw/）查詢，或撥打健保諮詢服務專線（0800-030-598）諮詢。

鄭文燦除親自慰問天成醫院院內醫事人員外，也探望怡仁綜合醫院各樓層病房及新生兒。記者陳夢茹／攝影
鄭文燦除親自慰問天成醫院院內醫事人員外，也探望怡仁綜合醫院各樓層病房及新生兒。記者陳夢茹／攝影

春節 鄭文燦 衛生局

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