鄭文燦帶手工皂、按摩滾輪珠 到楊梅區醫院慰勞醫護

大年初三，桃園市長鄭文燦今天上午前往楊梅區，慰勞天成醫院及怡仁綜合醫院的醫護人員。他表示，春節期間醫療服務不打烊，日前召開急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，天成醫院及怡仁綜合醫院皆有增加留守的醫護，相當辛苦。

市府日前和11家急救責任醫院及醫師公會召開區域聯防春節聯繫會議，討論春節醫療合作及分工，由於部立桃園醫院仍未恢復正常營運，會議上決議增加約364病床數，由11家急救責任醫院分擔。

鄭文燦說，天成醫院在春節期間增加約60床，楊梅地區天成醫院及怡仁綜合醫院，增加留守的醫護人數，犧牲年節假期堅守崗位照顧病患，讓楊梅地區的市民朋友就近就醫，今天特地致贈手工皂、按摩滾輪珠及等禮品，向醫療人員致上最高謝意。

鄭文燦指出，經訪視各醫院，當前流感、腸病毒及其它疾病的患者皆大幅減少，往年連假所見急診室壅塞的情形並未出現，且急診室與病床數充裕，能提供所有市民年節期間妥善的健康照顧。

鄭文燦表示，流感、腸病毒及其它疾病患者大幅減少，相信與戴口罩、勤洗手及社區大消毒相關，也證實防疫新生活運動的成效，期許未來市民朋友在過年期間，除了施打疫苗外，也能秉持勤洗手、戴口罩等個人防護措施。