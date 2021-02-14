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苗栗玉清宮國運籤抽出中吉 廟方解籤夏天會好轉

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春祈福人潮，後龍兩廣阿貴師國術醒獅團演出祥獅獻瑞，增添過年喜氣。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春祈福人潮，後龍兩廣阿貴師國術醒獅團演出祥獅獻瑞，增添過年喜氣。記者范榮達／攝影

苗栗市玉清宮是苗栗重要信仰，香火鼎盛，今天大年初三湧進新春祈福人潮，廟方除夕依例抽出國運籤「人民」中平、「五穀」中吉，相較去年中平、下下籤，廟方解籤詩表示今年夏天才會趨於平安、好轉。

玉清宮今年抽出公籤，其中「人民」第93籤中平，籤詩「春來雨水太連綿，入夏晴乾雨又愆，節氣直交三伏始，喜逢滂沛足田園」；「五穀」第30籤中吉，籤詩「奉公謹守莫欺心，自有亨通吉利臨，目下營求且休矣，，.秋期與子定佳音」。

玉清宮總幹事何天貴說，去年「人民」也是中平、而「五穀」下下籤，今年的「人民」、「五穀」的籤詩內容意思差不多，都是要到了夏天，才會趨於平安好轉。

今天是大年初三，苗栗縣長徐耀昌偕同社會處長楊文志等人到玉清宮新春祈福，上午10點半安排後龍兩廣阿貴師國術醒獅團演出祥獅獻瑞，不僅展現高難度高樁技巧，還有可愛模樣，大人小孩貼近討喜氣，氣氛熱鬧滾滾。

苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春祈福人潮，後龍兩廣阿貴師國術醒獅團演出祥獅獻瑞，增添過年喜氣。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春祈福人潮，後龍兩廣阿貴師國術醒獅團演出祥獅獻瑞，增添過年喜氣。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春信眾，苗栗縣長徐耀昌也來祈福。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮今天大年初三湧進新春信眾，苗栗縣長徐耀昌也來祈福。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮是苗栗重要信仰，廟方除夕依例抽出公籤「人民」中平、「五穀」中吉。記者范榮達／攝影
苗栗市玉清宮是苗栗重要信仰，廟方除夕依例抽出公籤「人民」中平、「五穀」中吉。記者范榮達／攝影

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