苗栗玉清宮國運籤抽出中吉 廟方解籤夏天會好轉

苗栗市玉清宮是苗栗重要信仰，香火鼎盛，今天大年初三湧進新春祈福人潮，廟方除夕依例抽出國運籤「人民」中平、「五穀」中吉，相較去年中平、下下籤，廟方解籤詩表示今年夏天才會趨於平安、好轉。

玉清宮今年抽出公籤，其中「人民」第93籤中平，籤詩「春來雨水太連綿，入夏晴乾雨又愆，節氣直交三伏始，喜逢滂沛足田園」；「五穀」第30籤中吉，籤詩「奉公謹守莫欺心，自有亨通吉利臨，目下營求且休矣，，.秋期與子定佳音」。

玉清宮總幹事何天貴說，去年「人民」也是中平、而「五穀」下下籤，今年的「人民」、「五穀」的籤詩內容意思差不多，都是要到了夏天，才會趨於平安好轉。