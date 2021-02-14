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春節北上車流中午湧現 台61線竹南後龍路段交管

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
春節北上車流預估今天下午湧現，台61線苗栗縣竹南後龍路段實施交通管制。圖／公路總局第二區養護工程處提供
春節北上車流預估今天下午湧現，台61線苗栗縣竹南後龍路段實施交通管制。圖／公路總局第二區養護工程處提供

台61線西濱快速道路苗栗縣竹南、後龍路段6處平交路口，配合春節連續假期預估陸續湧進的北上車流，今天起3天下午2點到晚上10點封閉，苗栗警方等相關單位籲請用路人注意改道。

春節交通疏道計畫規畫台61線2月14、15、16日每天下午2點到晚上10點，87公里到102公里竹南、後龍路段，封閉冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗11線6處平交路口，晚上8點到10點彈性封閉崎頂平交路口，期間橫向道路如有穿越台61線需求，警方籲請依現場交通人員指示改道至鄰近未封閉路口穿越。

今天和明天（15日）國道3號西濱交流道北上入口匝道封閉，請駕駛人依循現場交通牌面指示，及沿線CMS資訊看板訊息，續行台61線至香山交流道進入國道3號香山交流道，或提前改道行駛台1己、台13線、台13甲線替代道路，從竹南、大山、後龍交流道進入國道3號。

國道 春節 替代道路

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