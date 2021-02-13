視察中壢仁海宮防疫 鄭文燦：民眾戴好口罩有放心

大年初二，今年受疫情影響，桃園市長鄭文燦原取消所有走春行程，今早防疫會議中又臨時增加景點、廟宇、醫院的視察行程。下午首站來到中壢仁海宮，呼籲民眾走春拜拜不忘戴口罩，鄭說，看到民眾口罩都戴得很好，「有放心一點」，今年桃園是全台灣關注的焦點，守注桃園等於守注台灣，桃園不是疫區、很安全，民眾來桃園走春沒問題。

鄭文燦說，部桃醫院群聚事件發生一個月，桃園展現韌性讓事件寫下句號。全世界只要醫院群聚感染幾乎都很難收拾，市府擴大隔離、採檢，能夠防止病毒擴散，民眾過年期間勤洗手、戴口罩，市府也進行社區大消毒，使流感減少了，醫院還是正常上下班，真的不簡單。

鄭文燦也感謝廟方近年對公益不遺餘力，「最近做了一件」一定要好好感謝。他指出，目前全台灣警察局都缺防割手套，用於酒醉、精神病患家暴因不能開槍，手上要有防割手套才能制止有狀況的民眾，仁海宮第一個發起捐贈給桃園市警察局防割手套。

他也說，部桃醫院最大的支持者是桃園市府，第二就是「仁海宮」，只要醫院缺設備廟方都第一時間捐贈；他也透露由於部桃醫院位於內壢，此次部桃專案隔離，目前有6成病患都是中壢人，「仁海宮支持部桃是對的」，也有信心部桃很快就能恢復營運。