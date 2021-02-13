桃園首座地質公園 草漯沙丘美若撒哈拉沙漠

草漯沙丘是桃園市首座地質公園，也是全國首座以沙丘為保護標的地質公園，海岸線沙丘有戈壁沙漠壯闊及撒哈拉沙漠柔美，豎立沙丘中風力發電扇像太空梭，是民眾「偽出國」拍照點。

草漯沙丘景緻優美，曾獲台灣環境資訊協會評選為台灣9處最值得守護且最美麗海岸之一，吸引不少人一睹風采，除在社群網站Instagram（IG）打卡拚美照，也有人拍婚紗，搭配風力發電巨大風車，別有風情。

草漯沙丘是典型海岸沙丘地形，高度可達10公尺到15公尺，沙丘群呈東北、西南走向，綿延1公里，是台灣海岸沙丘中保持最寬廣、完整，也有保護海岸功能，防止海潮破壞造成陸地倒退。

草漯沙丘表層有因風向產生的波紋，在太陽光下深淺不同而有大小不一陰影；沿沙丘行走，眼前有好比戈壁沙漠的壯闊沙壁，向上相連一整片藍天白雲，跨過沙壁就是一整片海洋，伴隨浪花聲，彷彿是撒哈拉沙漠中海市蜃樓。

沿海岸線和沙丘，有一座座巨大風力發電扇，在雲朵中緩緩旋轉。不少民眾會登上布滿沙塵鐵梯，站在風機機房門口拍照，站在風車底座橢圓形鐵門前，彷彿在太空梭前方，下一秒就能飛離地球。

桃園市政府依文化資產保存法規定，去年6月將草漯沙丘公告為桃園市定第一座地質公園，潮音海觀景步道去年啟用後，也讓遊客更方便體驗草漯沙丘美。