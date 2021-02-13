旱鴨子帶隊 桃園環保潛水隊征戰海底垃圾山

桃園市成立環保潛水隊，最遠到小琉球淨海，隊員有曾參與復興航空基隆河空難搜救海巡人員，隊長林立昌是從不會游泳開始學，並試辦廢漁網回收再利用計畫，從源頭減少海洋垃圾。

桃園市政府海岸管理工程處公元2019年籌組「環保潛水隊」，專門征戰海底垃圾，從首年僅20人隊伍，截至今年1月共133名成員，隊員最年輕19歲，最資深54歲，來自各行各業，包括海巡、國立中央大學藍海環保潛水隊等。

海岸管理工程處長林立昌笑說，他不會游泳、也有點怕水，但為帶頭，只好硬著頭皮「下海」；剛學潛水時是11月，水溫不到攝氏20度，雖冷得要命，但還是當隊長帶大家撿海底垃圾。

林立昌說，市面上考潛水證照要價超過新台幣1萬元，潛水隊剛開始招募時，本來以為參加者都是想免費受訓，拿到證照後就走人不淨海，沒想到幾乎都是已有證照的人，甚至有些是教練等級，單純熱愛海洋，投入海洋環境保護行列。

40歲郭姓隊員告訴中央社記者，他任職海巡，有潛水教練證照，曾參與多起潛水搜救，包含2015年復興航空基隆河空難。

他說，去年參加3次淨海，但桃園海岸能見度差，只能用摸的找垃圾，大部分是漁網、繩子或塑膠類製品等；參加淨海後，生活變得更環保，不再用吸管和購物袋，身邊也不少朋友在他號召下加入潛水隊。

林立昌說，桃園海岸是沙岸，水裡飄沙讓能見度很差，「淨海一定首重安全」；潛水隊去年7月在桃園觀新藻礁野生動物保護區淨海，清理約91.6公斤垃圾，8月參加由國際頻道Discovery主辦的活動到基隆市淨海，9月遠征小琉球。

「清除多少垃圾不重要，重要的是清除什麼垃圾」，林立昌說，只有知道海底垃圾是什麼，才能從源頭清除，如發現大量珊瑚礁被廢棄漁網覆蓋，及海龜等生物被漁網纏繞受困甚至死亡，試辦廢棄漁網回收再利用計畫，以每公斤15元向漁民收購廢漁網，去年11月中旬試辦後，不到1個月就回收20公噸廢漁網。

林立昌說，今年增加「五星潛將」獎勵機制，民眾加入潛水隊後，每年只要3次潛水撿垃圾就升上一星，最多升到五星，還能接受桃園市長授階，希望透過榮譽感，讓更多人加入海洋環保行列。