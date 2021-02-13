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大溪女孩返鄉當青農 與父經營多品種無毒草莓園

中央社 / 桃園13日電

在地青農女孩「邦邦」在桃園市大溪區一手打造無農藥草莓園，園內草莓品種10多項，邦邦父親為支持女兒也加入，仿效日本精緻化、預約客經營。

「邦邦」曾在工業技術研究院擔任精密溫室栽培管理，6年前和友人創設草莓園，有別於台灣傳統草莓園隨時可入園採摘，邦邦多次到日本場勘，引進當地草莓園精緻化、預約制，讓訪客有被當貴賓、朋友溫暖感。

草莓園以多品系種植搭配解說導覽、體驗DIY為特色，園內有台灣和日本草莓品種，除最常見蘋果、香水，還有豐香、桃薰、美姬、紅臉頰與白草莓等10品系。

邦邦告訴中央社記者，創業最初，政府剛開始推廣青農，外界對青農沒太大信心，她想在家鄉大溪租地卻屢屢碰壁，租金被抬高或根本沒人理，最後才透過友人在新屋區租到3分地。

新屋的地不夠大，只能高架種植，經營3年多後，邦邦透過友人，順利在大溪康莊有機休閒聚落租到地，名正言順成「返鄉」青農；大溪的地有5分，草莓除高架還可土耕，在中國工作的「邦爸」也返台一起經營。

邦邦說，堅持無農藥，須和邦爸花大量心力照顧、維護草莓，抓蟲、摘老葉與清爛果，去年底斥資在土耕區上方搭棚架，改善草莓最怕的淋雨泡水問題，還在園內養蜜蜂，利用蜜蜂授粉助草莓果實發育。

邦爸笑說，本來在中國做電動車廠特斯拉（Tesla）電池，但擔心女兒忙不過來，決定返台幫忙，「從一開始就支持她，總覺得與其幫別人工作，還不如自己出來創業。」

邦爸現在每天與草莓為伍，天剛亮就巡果園，對草莓品種、特色倒背如流，在園內體力活也當瑜伽、健身，從不喊累。

邦邦說，創業最辛苦是一開始沒人知道草莓園時，要透過各種方式讓大家認識，現在已有知名度和固定客，未來夢想開更多分場，縱使仍有經營壓力，6年來還沒回本，但她會持續做下去。

園內另有草莓肉果醬、草莓冰茶、冰沙與冰淇淋等甜品，農場體驗項目包含用盆栽種草莓的換盆要點，與讓草莓順利長大秘訣教學，結合草莓園農事趣味活動，及可製作草莓優格、糖葫蘆等甜點DIY。

桃園市政府農業局表示，市府自公元2015年起推動劃定休閒農業區，康莊休閒農業區是桃園第9個劃定成功的休閒農業區，農業區內「找到莓」農場也與農業局合作，作為市府青農輔導計畫實習農場。

青農 日本

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