影／新竹海淡機組月底日產1.3萬噸水 蔡英文視察嘉勉

總統蔡英文上午視察新竹緊急海淡機組設置及產水情形，她對經濟部、新竹市政府等單位以66天的時間達成第1階段產水3000噸目標，表達感謝並慰勉所有工作人員；新竹海淡機組第2階段將於2月底再增加產水每天1萬噸，總計達到1.3萬噸供水量，可增加供應新竹地區每天5萬民眾用水。

蔡總統上午由經濟部長王美花、新竹市長林智堅及立委柯建銘等人陪同視察位於新竹漁港附近的新竹緊急海淡機組，關切北台灣供水及抗旱應變狀況。

水利署長賴建信簡報指出，新竹海淡機組是台灣本島第1座供應民生的海淡機組，去年11月開始執行，經施工團隊日夜趕工努力，取水、輸水管線及第一階段海淡機組已提早於1月27日完成，每天開始產水3000噸，為新竹供水穩定再打入1劑強心針，第二階段將於2月底增加產水每日1萬噸，每天增加供應新竹地區5萬民眾的用水量。