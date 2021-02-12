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外送員Cosplay財神爺 民眾直呼想指定他送餐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
有民眾拍到外送員比手指愛心的可愛畫面。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」
有民眾拍到外送員比手指愛心的可愛畫面。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」

春節到，大街上四處裝飾都充滿年節喜氣，新竹縣竹北市近期更出現真人版「財神外送員」，外送員裝扮成財神爺騎著摩托車外送的身影也被不少路人捕捉，並將照片貼到臉書社團「竹北大小事」分享，還問「可以指定財神爺外送嗎？」

一名網友在臉書社團「竹北大小事」貼出照片，有名熊貓外送員裝扮成「財神爺」，許多網友紛紛留言自己也有看過，認為外送員相當有心，稱讚很可愛、很有梗，還有人趁著等紅燈時，搖下車窗跟外送員揮手，還有人拍到外送員比手指愛心的可愛畫面。

有網友直說「想給他送餐，很福氣又很可愛，財神到～人人都賺大錢」；但也有網友質疑這樣子的裝扮騎車會不會太危險，影響視線？是否有戴安全帽或違反交通規定。

對此，警方表示，外送員在頭套內有戴合格安全帽，僅改裝安全帽外觀，未明顯違規，但仍提醒民眾勿在安全帽做太多改裝，以免影響行車視線及其他用路人安全。

新竹縣竹北市近期出現真人版「財神外送員」，外送員裝扮成財神爺騎著摩托車外送的身影也被不少路人捕捉，並將照片貼到臉書分享。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」
新竹縣竹北市近期出現真人版「財神外送員」，外送員裝扮成財神爺騎著摩托車外送的身影也被不少路人捕捉，並將照片貼到臉書分享。圖／翻攝自臉書「竹北大小事」

外送員 COSPLAY

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